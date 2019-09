Quand dessins et et droits de l'enfant riment avec engagement

< >

Kichka (Israël) Chappatte (Suisse)

Le livre pose la question de l’état de ces droits aujourd’hui, qui garantissent à l' enfant une reconnaissance comme un être humain à part entière, porteur de droits fondamentaux, obligatoire et non négociable, à savoir : le droit d’être soigné, d’aller à l’école, d’être nourri, d’être protégé de toute forme d’abus et d’exploitation, de ne pas faire la guerre ni la subir...Ses auteurs y dénoncent les nombreuses atteintes à leur encontre subsistent toujours dans divers pays tels qu’en Syrie, au Nigéria, en Chine, à Gaza ou encore en France.Cet ouvrage qui sera publié chez Gallimard le 3 octobre, est le fruit d’un travail collaboratif entre 203 dessinateurs de tous horizons réunis dans le réseau Cartooning for peace , qui vise à promouvoir la liberté d’expression, les droits de l’homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances par le langage universel du dessin de presse.Cartooning for peace a été créé en 2006, à l’initiative de Kofi Annan, prix Nobel de la Paix et ancien secrétaire général des Nations unies, et de Plantu. Il s’engage dans la reconnaissance du dessin de presse par l’organisation d’expositions, de rencontres avec le grand public ou dans un cadre pédagogique, tout en aidant les dessinateurs en difficulté dans le monde.Coming for peace – Les Droits de l'enfant, c'est maintenant ! – Gallimard – 9782742460595 – 19,50€