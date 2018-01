Quand Janis Joplin se mettait au service de la bibliothèque de sa ville

Janis Joplin est sans conteste l'une des chanteuses les plus puissantes, extravagantes et marquantes des années 1960. Mais, lors de sa prime jeunesse, celle qui deviendra la « Mama Cosmique » est mal dans sa peau et timide : elle se réfugie dans l'art et la culture, et s'investit naturellement dans les lieux qu'elle fréquente alors. En premier lieu, la bibliothèque de sa ville, où elle s'engage bientôt comme volontaire.

(Josh McGinn, CC BY-ND 2.0)

Le documentaire d'Amy J. Berg, produit en 2015 et simplement intitulé « Janis », revient sur la jeunesse de Janis Joplin, dans la ville de Port Arthur, au Texas. « J'étais une inadaptée. Je lisais, je peignais, je n'avais pas la haine des nègres », expliquait Joplin, des années plus tard, à propos de cette période plutôt difficile de sa vie. À l'école, Janis est sujette aux moqueries de ces camarades, qui la surnomment le monstre ou la repoussante.

Le 14 juillet 1957, à l'âge de 14 ans, Janis Joplin est le sujet d'un article dans le journal local, intitulé « Un job à la bibliothèque révèle une ado brillante ». Bénévole à la bibliothèque pendant cet été 1957, Janis Joplin organise une section consacrée aux Amérindiens, décorée par une coiffe indienne qu'elle a elle-même créée.

Au collège, Joplin avait déjà été remarqué pour ses aptitudes artistiques en avance sur ses camarades : il faut dire qu'elle dessinait régulièrement dans son journal intime. Dans la bibliothèque de Port Arthur, elle avait également exposé une série d'affiches autour du Magicien d'Oz, le roman de L. Frank Baum.



Malgré la rentrée et l'année scolaire, Joplin envisageait alors de poursuivre son bénévolat à la bibliothèque : « Cela me donne une occasion de pratiquer les arts et de me rendre utile pour la communauté, en même temps. »