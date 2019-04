Quand l'Américain Mark Twain raconte l'épopée de Jeanne d'Arc

En pleine guerre de Cent Ans, dans le petit village lorrain de Domrémy, une jeune enfant rêveuse et mystique prend les armes pour sauver la France. Un de ses amis d’enfance et futur compagnon d’armes, le sieur Louis de Conte (personnage historique devenu ici le narrateur de Twain), retrace l’épopée, intimement vécue, de l’une des plus grandes figures de l’Histoire de France.

S'appuyant sur des sources historiques — notamment les incontournables Minutes des procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc que venait de publier Jules Quicherat — et son talent de conteur, Mark Twain signa sa Saga de Jeanne d'Arc à la fin du XIXe siècle, et vit le texte publié en feuilleton au cours des années 1895-1896.Rédigée au cours d'un long séjour en Europe, l'épopée, considérée par son auteur comme un de ses meilleurs livres, ne connut pas un destin très reluisant « dans l’Amérique protestante d’alors, décontenancée par le lyrisme inhabituel de son auteur satirique favori sur cette icône du catholicisme français », rappellent les Nouvelles éditions Wombat, qui publient une nouvelle édition de ce texte méconnu.En 2001, les éditions du Rocher avaient fait paraître une traduction inédite de La saga de Jeanne d'Arc, sous la direction de Frédéric Brument. Ce dernier, directeur des Nouvelles Éditions Wombat, a voulu redonner une nouvelle édition à ce texte, bien trop méconnu selon lui. La traduction de l’anglais (États-Unis) est signée par Patrice Ghirardi, et la couverture par Kiki Picasso. Cette édition est accompagnée d'une préface de Francis Lacassin et d'une postface, « Sainte Jeanne d’Arc », un essai de Mark Twain lui-même.Cette nouvelle édition sera disponible le 18 avril prochain.Mark Twain - La saga de Jeanne d'Arc - traduit par Patrice Ghirardi - Nouvelles Éditions Wombat - 9782374981499 - 25 €