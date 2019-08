Quand l'argent du cannabis finance les bibliothèques

(photo d'illustration, WeedPornDaily, CC BY 2.0)

Fais tourner... l'argent collecté

Trois bibliothèques du réseau du comté de Santa Barbara devaient voir leurs horaires réduits, en raison d'un déficit budgétaire : l'une d'entre elles fermait ainsi définitivement ses portes le samedi, contre 4 heures d'ouverture ce jour, auparavant. Pour justifier ces nouvelles amplitudes horaires, le comté avançait des dons trop peu généreux, tout simplement, ainsi qu'une « absence de financements annexes ».Apparemment, l'administration du comté avait oublié de regarder du côté des revenus un peu fumeux : depuis le début de l'année 2018, Santa Barbara ouvre de plus en plus l'agriculture du cannabis et sa vente, dans certaines limites imposées. Cela permet de collecter, logiquement, de plus en plus de taxes appliquées à la plante qui fait rigoler.Ce sont ainsi 70.000 $ de revenus qui vont être fléchés vers les budgets des bibliothèques, pour maintenir la même amplitude horaire. Le budget total du réseau sera ainsi porté à 3,86 millions $, avec trois établissements bénéficiaires de ce petit bonus.Le comté finance d'habitude les établissements en fonction du nombre d'habitants de la zone qu'ils sont censés couvrir, mais le coût de l'activité des bibliothèques a tendance à augmenter avec les années, aussi bien pour l'équipement que pour l'entretien des bâtiments ou encore le renouvellement du fonds.Plusieurs membres du conseil d'administration du comté ont aussi souligné que les établissements devraient être propriétaires de leurs murs, le montant des loyers ayant tendance à augmenter avec les années et à peser de plus en plus lourd dans le budget général.Certains se félicitent de ce financement vert des bibliothèques : « Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire perdurer », a affirmé Gregg Hart, membre du conseil d'administration.via Santa Maria Times