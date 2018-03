Quand la BnF fait tourner... les données

Ce 20 mars, la BnF propose une journée d’étude à partir de 9 h, au Grand Auditorium de François Mitterrand. Le cœur du sujet tournera autour de la circulation des données et des métadonnées de l'établissement – qui servent depuis plus d’une vingtaine d’années à différents acteurs. Alors, on fait tourner ?





Bibliothèques de l’enseignement supérieur et laboratoires de recherche, réseaux de lecture publique, grandes bases internationales... nombreux sont les acteurs présents sur le web qui puisent dans les ressources de la BnF. C’est autour de cette contribution que s’articulera la journée d’étude.

Elle donnera l’occasion de présenter les nouveaux services et données, « avec un éclairage particulier sur les liens avec l’ensemble des producteurs de la chaîne du livre, ainsi que sur la possibilité désormais proposée par la loi de mutualiser les fichiers adaptés à destination des personnes empêchées de lire », assure l’établissement.

Pré-programme

9h : Accueil des participants

Pause (11h)

Déjeuner libre (12h30-14h)

9h30 :(Arnaud Beaufort, directeur général adjoint et directeur des Services et réseaux, BnF)9h45 :- Tous les moyens d'accéder aux données de la BnF : le site BnF API et jeux de données (Pauline Moirez, Innovation, BnF) et l'ouverture des données du CCFr (Wilfried Müller, Catalogue Collectif de France, BnF)- Le nouveau service SRU d'interrogation de BnF catalogue général (Laure Mane, services aux professionnels, BnF) et la récupération anticipée des pré-notices du dépôt légal- Les évolutions de data.bnf.fr (Aude Le Moullec-Rieu, data.bnf.fr, BnF)11h20 :- Les nouvelles zones créées à la BnF dans le cadre de la Transition bibliographique (Clémence Agostini, services aux professionnels, BnF- Récupérer l'ISNI : pourquoi ? comment ? (Valérie Dhiver, Agence d'enregistrement ISNI-BnF et Héloïse Lecomte, service des Référentiels, BnF)- La mutualisation des fichiers adaptés à destination des personnes empêchées de lire (Chloé Cottour, Centre Exception handicap, BnF)12h :(Emmanuelle Bermès, adjointe chargée des questions scientifiques et techniques auprès du directeur des Services et des réseaux, BnF)14h :(Dominique Parisis, président de la commission FEL numérique de la CLIL, et Anne Bommier-Chasles, Extranet du dépôt légal, BnF)(animée par Héloïse Lecomte, service des Référentiels, BnF) avec :> Véronique Backert, directrice générale, Dilicom> Joëlle Aernoudt, directrice qualité de la base de données bibliographique, Electre> Luc Audrain, direction innovation, Hachette> Xavier Guillot, expert sur les questions de Transition bibliographique auprès de la FULBI

Pause (15h30)

15h50 : Production et exposition des métadonnées de la future plateforme de services numériques du Puy-de-Dôme (Renaud Aïoutz, chef de projet système d'information et Christophe Torresan, directeur de la Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme)

16h20-16h45 :(Frédérique Joannic-Seta, directrice du département des Métadonnées, BnF)Inscription gratuite mais obligatoire à cette adresse