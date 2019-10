Quand la langue française se penche sur l'environnement

(Gordon Wrigley, CC BY 2.0)

Il y a quelques semaines, la Commission d'enrichissement de la langue française, dispositif interministériel, avait déjà proposé une liste de termes relatifs à l'environnement et à l'écologie : « potentiel de réchauffement climatique », « empreinte en gaz à effet de serre », « décarbonation »... Les termes étaient plutôt techniques, pour un point qu'il est possible de retrouver à cette adresse Une sorte de deuxième partie vient de faire son apparition, publiée au Journal officiel ce 16 octobre. On y trouve par exemple le « bilan sédimentaire », qui désigne le « bilan des apports et des pertes de sédiments dans une zone donnée d'un littoral, d'un lac ou d'un cours d'eau », et vient remplacer le terme anglais sedimentary budget.Peut-être goûterez-vous un peu de « dépoldérisation », opération qui a pour objectif de « créer ou d'agrandir une zone d'expansion des eaux pour faire face aux crues ou aux submersions marines », opération qui nécessitera de prendre en compte le processus de « littoralisation », ou la « concentration le long des littoraux de la population, des activités et des aménagements qui leur sont associés, [processus] dû à l'attractivité économique et résidentielle de ces zones ».On l'aura compris, cette liste de termes et expressions est une nouvelle fois très technique, et sera utile aux professionnels et autres chercheurs qui imaginent l'organisation du territoire de demain, plus adéquate aux impératifs écologiques. La liste complète est à cette adresse , et la plateforme FranceTerme permettra de répondre à d'autres interrogations linguistiques.