Quand la parole d'un auteur déplait, attaquer en diffamation

Ils feraient mieux de faire profil bas, ça serait ballot que la Cour des Comptes s'intéresse à eux.

(c'est une blague, me faites pas de procès j'ai pas un rond) — Guy Pradel (@Pradaldi) May 25, 2020

Crédit photo : stevepb CC 0

« La Société des Gens de Lettres (SGDL) dénonce les propos tenus par M. Joann SFAR, président d’honneur de la “Ligue des auteurs professionnels”, à l’antenne de France Inter le 23 mai 2020, et indique qu’elle va déposer une plainte pour diffamation devant le Procureur de la République. »Ce communiqué ressemblait à un poisson d’avril manqué : il est vrai qu’avec le confinement, les plaisanteries du 1er étaient passées par pertes et profits. Le président d’honneur de la Ligue des auteurs professionnels, accusé de diffamation, sur fond de règlement de comptes, voilà qui ne passerait pas inaperçu.Alors que Joann Sfar n’a jamais évoqué le fameux fonds SGLD/CNL doté de 2 millions €, l’organisme a cru voir dans les propos du dessinateur une allusion à cette aide d’urgence – il est vrai extrêmement critiqué, non sans raison.Et bien entendu, la Ligue a réagi vivement à cette attaque un brin déplacée.Elle déplore dans sa réponse que la SGDL n’ait finalement retenu de ses « remarques désillusionnées sur la manière dont est organisée l’aide aux auteurs », que ce qui semblait la viser. Et en guise d’explication, s’est donc rapprochée du procureur de la République pour un dépôt de plainte.« La Ligue des auteurs professionnels est consternée qu’une société fondée par des auteurs pour défendre les auteurs puisse envisager d’aller en justice contre un auteur. Et cela parce que sa parole libre lui déplait. Qu’en auraient pensé les fondateurs ? Qu’en pensent aujourd’hui les membres de la SGDL ? Comment est-ce seulement possible ? »Et d’assurer que le droit à la liberté de parole du dessinateur, romancier, et réalisateur, sera défendu par la Ligue. La sienne, comme celle de tous les autres. « Y compris quand ils ne seront pas d’accord avec elle. »