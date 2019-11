Quand les librairies deviennent hybrides

pixabay licence



Un environnement hostile

Des libraires avec plus d’un tour dans leurs sacs

Eugénie Devos

Les librairies font face à une concurrence importante : sites en ligne, grandes surfaces... Elles restent cependant le premier réseau de vente de livre en France . Cela étant dû à l’évolution de l’environnement concurrentiel, c’est-à-dire au développement d’internet. Les clients désertent les librairies physiques au profit des librairies en ligne. En 2016, la SNE considère qu’un quart des clients habituels des librairies physiques ont également été clients des e-librairies.Certains ont saisi l’opportunité de faire de ces lieux, des lieux de rassemblement et de convivialité... toujours autour des livres. Dans ces lieux, il est possible de se retrouver autour d’un café, d’un verre, d’un jeu de société... Les librairies hybrides sont nées.Les librairies ont dû trouver de nouvelles solutions afin de devenir plus attractifs, d’attirer davantage de clients et développer leur chiffre d’affaires. Dans un contexte où le lifestyle explose, où le marketing expérientiel a le vent en poupe et où les réseaux sociaux occupent une grande place, certains libraires ont choisi de proposer de nouvelles expériences à leurs clients, sans pour autant quitter les murs de la librairie.Ne vous fiez pas à l’apparence bobo parisienne de ces lieux. La Bretagne est la première région de France à compter le plus de café librairies : soit 25. La région PACA la suit de près, enfin, arrive en troisième position la région Ile de France. Comment s’explique l’implantation de ces cafés dans ces zones géographiques ?Naturellement, les librairies ont besoin de place de stockage, d’espace de vente... mais aussi de l’espace supplémentaire pour exercer leur activité de café-librairie. Selon Ouest France, on compte en moyenne le prix du mètre carré breton en 2018 autour de 1 837 €/m2 5 contre 6349 €/m2 6 en Île-deFrance Selon une étude de l’OBSOCO réalisée en juin 2019, 80 % des clients sont séduits par l’idée de trouver au cœur des librairies un lieu de rencontre qui allie point de vente de livres, espace café et coin lecture.Parallèlement au développement de ces lieux de rencontre et d’échanges autour d’un café, certains libraires ont choisi d’autres stratégies afin de devenir plus attractifs. Certaines librairies ont misé sur l’organisation d’évènements : rencontres d’auteurs, débats, escape games, jeux, ateliers...Enfin, les librairies ne sont plus seulement des lieux dans lesquels des livres sont vendus... Elles deviennent des marques, des repères pour les lecteurs... ces librairies ont donc besoin de se faire connaître et de développer leur identité propre. Afin de séduire un nouveau type de lectorat, il est nécessaire pour elles qu’elles travaillent leur image et leur présence sur les nouveaux réseaux afin de relayer leurs évènements, leurs concepts et leurs nouvelles offres