Quand les livres se mettent à voyager dans les rues et lieux publics

Photo de couverture des Journées internationales du livre voyageur (Facebook) Photo de couverture des Journées internationales du livre voyageur (Facebook)

Le but est simple : il suffit de télécharger une étiquette disponible sur la page de l'événement et la coller sur un ou plusieurs livres choisis dans votre bibliothèque personnelle. Ensuite ? On sort de chez soi pour dénicher un lieu propice où laisser son ou ses ouvrages. Il suffira alors de prendre une photo lors de ce dépôt et de la partager sur les réseau sociaux – et notamment sur la page Facebook des Journées internationales du livre voyageur.Pour cette 7e édition, les livres devront être déposés dans les environs de Villeurbanne, une commune située dans la métropole de Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes.Ce book crossing à l'échelle de la ville se prolonge donc, pour le plaisir de chacun.L'année dernière, grâce à ces deux journées, près de 650 livres ont été récoltés et distribués par les bénévoles du festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse, du Secours Populaire et des Français de Seine-Maritime, du Pôle multimédia étudiant, de la médiathèque associative Sonanbul, et par les conseillers de quartier de la ville de Rouen.