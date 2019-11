Quarante ans de la Confrérie de Gutenberg : l'édition à l'honneur

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Ainsi, son grand maître, Jean-Louis Debré, qui vient de sortir, chez Robert Laffont, Une histoire de famille, a mis l’édition à l’honneur deux éditeur en adoubant comme commandeurs Vincent Montagne, président du syndicat de l’édition et Arnaud de Puyfontaine, président d’Editis.Le rayonnement international de la Confrérie est assuré par deux jumelages.À Casablanca, avec l’éditeur Abelkader Retnani, président de l’Association marocaine des professionnels du livre et à Genève, en lien avec le Salon du Livre et son fondateur Pierre Marcel Favre avec le concours de Véra Michalski, Pascal Vandenberghe, Francine Bouchet et Isabelle Falconnier.