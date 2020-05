Quartier latin : le groupe Actes Sud ferme la librairie Picard & Epona

Photographie : la librairie Picard & Epona, 18, rue Séguier, via Facebook

La décision prise par le groupe Actes Sud remonterait à quelques mois déjà, en décembre dernier : la fermeture de cette librairie située au cœur du Quartier latin n'a donc rien à voir avec la période difficile liée au confinement et à la crise sanitaire. Ce serait plutôt une « comptabilité insuffisante » qui aurait conduit le groupe fondé par Hubert Nyssen à fermer l'établissement.Une liquidation du stock a été mise en œuvre, « pour permettre aux clients de s'offrir des livres à des prix plus avantageux, et parce que certains titres ne peuvent pas être retournés aux éditeurs », nous indique-t-on. Les plus fidèles clients de l'enseigne, attristés, n'ont pas manqué l'occasion, avant même le début du confinement.D'après nos informations, l'activité de vente par le site internet de la librairie se poursuivrait, tout comme l'activité de la maison d'édition Epona & Picard, qui appartient également au groupe Actes Sud.Dans un Quartier latin très bien fourni en universités et en étudiants, la librairie Epona & Picard n'avait pourtant que peu de concurrence : dans le domaine très spécialisé de l'archéologie, on ne trouve guère que la Librairie archéologique, basée à Dijon, sur le même créneau, mais qui ne vend que par correspondance.Deux libraires à temps plein constituaient l'effectif de la librairie : l'un d'entre eux verra son activité reportée sur la gestion du site internet, et l'autre dans une librairie du groupe.En comptant la librairie Picard & Epona, le groupe Actes Sud possède 9 librairies, réparties entre Arles, Marseille, Calais et Paris. La librairie Picard & Epona se trouvait au 18, rue Séguier, l'ancienne adresse du siège parisien du groupe Actes Sud.La fermeture de la librairie archéologique du Quartier latin intervient quelques jours après l'annonce de la fermeture d'une librairie de l'enseigne Boulinier , spécialisée dans l'occasion.Nous avons tenté de joindre le groupe Actes Sud pour obtenir plus d'informations.