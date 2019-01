Quatre auteures inaugurent Les Entretiens Littéraires de la collégiale

Les quatre libraires angevins proposeront des ventes d'ouvrages, suivies de dédicaces, à la fin de chaque entretien.Avec l'académicienne Dominique Bona, le 9 février. Dans son récit intime en forme de confession, intitulé Mes vies secrètes, la lauréate du Prix Interallié et du Prix Renaudot retrace sa vie d'écrivaine, à la fois romancière et biographe.Elle y dévoile ses émotions, ses sentiments et les rencontres qui ont construit sa propre identité. Romain Gary, Berthe Morisot, Gala Dalí, Stefan Zweig, Camille Claudel et Colette : Dominique Bona raconte la part cachée de ses livres, les enquêtes pleines de risques et d'embûches, les coups de foudre, les hasards et les désillusions qui ont fait de chacun d'eux une histoire personnelle., avec l'artiste Anny Duperey, le 16 février. Devenue artiste par destin familial, Anny Duperey a plusieurs cordes à son arc. Comédienne, peintre, danseuse, elle a aussi été attirée par le cirque, le cabaret et le music-hall. Pour le grand plaisir de ses lecteurs, elle est écrivaine avec des textes forts et beaux consacrés à son père Le voile noir en 1992, à sa mère Le rêve de ma mère en 2017 et à ses chats.Pendant une vingtaine d'années, elle s'est passionnée pour l'art photographique. Dans son dernier livre elle commente avec émotion, délicatesse et drôlerie une centaine de ses photos préférées et inédites : un parcours autobiographique et artistique au plus près de la vérité., avec la romancière cubaine Zoé Valdès, le 23 février. Zoé Valdès, née en 1959 à La Havane, est une romancière, poète et scénariste. En 1995, après la publication de son roman Le Néant quotidien, elle s'exile en France accompagnée de son époux et de leur fille. Égérie de la littérature cubaine, ses livres sont traduits partout dans le monde.Pour sa première visite à Angers, elle reviendra sur son ouvrage Désirée Fée. La narratrice se glisse dans la peau d'une jeune fille de 16 ans qui s'éveille à la sexualité, et au véritable amour. Elle brûle de découvrir ce que l'être humain a de plus précieux : la liberté absolue. Zoé Valdès y parcourt une époque où l'on pouvait penser que, sur cette Île-là, à Cuba, tout n'était encore pas si sauvage et qu'il restait quelque chose à sauver – l'amour, le désir, l'art, la vie., avec la marraine de l'itinéraire Sur ses mots Delphine de Vigan, le 2 mars. Delphine de Vigan est réalisatrice, scénariste et romancière depuis Jours sans faim en 2001. Tous ses romans ont été très remarqués et elle a établi un rapport particulier avec ses lecteurs, notamment en raison des thématiques abordées qui donnent à ses histoires une couleur particulière proche du thriller.Cette atmosphère se retrouve dans tous ses écrits, qu'il s'agisse des Heures souterraines, de Rien ne s'oppose à la nuit, de son prix Renaudot et prix Goncourt des lycéens D'après une histoire vraie ou de son dernier livre Les loyautés.Elle viendra présenter en avant-première son tout dernier livre à la collégiale. L'année de Delphine de Vigan passe décidemment par l'Anjou, puisque l'auteure est marraine de l'itinéraire éducatif littéraire Sur ses mots, suivi par 300 collégiens du département !Ces quatre entretiens sont gratuits. Informations et réservations : chaque samedi du 9 février au 2 mars 2019, de 16h30 à 17h30.