Quatre librairies rejoignent Librest : la mutualisation pour les lecteurs

stand Île-de-France à Livre Paris - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Au 1er novembre, 4 librairies rejoignent le site librest.com : Nordest, la librairie du Canal, la Musardine et la librairie Almora. Le collectif librest ce sont désormais 14 librairies, autour d'un slogan : « Vite, un livre ! ».En 2019, grâce à la mise en ligne d'une nouvelle version et à la création d'un poste de Community Manager, le site continue de séduire un très grand nombre de Parisiens (500.000 visiteurs) avec une croissance de 200%.En 2020, outre l'intégration d'autres librairies, le site proposera une offre pour les livres d'occasion (achat et vente) grâce à un partenariat avec la société Nusséo.