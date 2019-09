Quatre solutions pour produire un book trailer sans trop de difficultés

Il n’est pas toujours évident de donner la bonne impulsion à la présentation d’un livre par écrit. Le book trailer, ou bande-annonce pour livre, est une vidéo généralement courte destinée à mettre en scène un livre et à susciter l’envie de lire chez le lecteur. Un outil non négligeable pour les différents acteurs culturels et éducatifs, à l’heure où les contenus multimédias et les réseaux sociaux prennent une importance majeure dans la promotion.









Inspiré des bandes-annonces de films, le book trailer provient des États-Unis, où il existe depuis déjà presque vingt ans.



Présenter de manière dynamique le contexte d’une histoire, les personnages d’un roman ou encore l’intrigue, accrocher le lecteur, donner des informations pratiques autour de la sortie d’un livre, fournir un avis personnel sur une œuvre, augmenter l’intérêt des plus jeunes pour la lecture… Les raisons d’utiliser une bande-annonce pour parler d’un livre ne manquent pas.

Besoin d’aide ?



Ces vidéos promotionnelles peuvent être réalisées facilement et rapidement via plusieurs outils en ligne. En voici quelques-uns :



Powtoon : l’internaute dispose d’une bibliothèque d’images fixes ou animées et de sons. Il peut également importer des images personnelles, utiliser sa propre musique ou s’enregistrer pour intégrer sa propre voix. Cette application requiert un abonnement mensuel, dont le tarif varie en fonction de l’accès aux contenus et de la quantité de stockage.

: l’internaute dispose d’une bibliothèque d’images fixes ou animées et de sons. Il peut également importer des images personnelles, utiliser sa propre musique ou s’enregistrer pour intégrer sa propre voix. Cette application requiert un abonnement mensuel, dont le tarif varie en fonction de l’accès aux contenus et de la quantité de stockage. Moovly : l’utilisateur peut choisir entre différents templates et animations afin d’avoir une base de départ. À lui d’appliquer ensuite les modifications et personnalisations voulues en fonction de ses envies. Accessible gratuitement ou via un abonnement.

: l’utilisateur peut choisir entre différents templates et animations afin d’avoir une base de départ. À lui d’appliquer ensuite les modifications et personnalisations voulues en fonction de ses envies. Accessible gratuitement ou via un abonnement. Adobe Spark : ce logiciel, disponible via le Web ou en téléchargeant l’application, propose d’ajouter ses propres photos, ses vidéos, ses icônes ou encore sa voix. L’usager peut ensuite choisir parmi différentes options comme des mouvements cinématiques, des bandes sonores et des modèles proposés, dont certains sont payants. Une galerie d’inspiration et un blog sont aussi là pour l’inspirer. Une version gratuite est disponible, mais les options payantes sont accessibles via un abonnement.

: ce logiciel, disponible via le Web ou en téléchargeant l’application, propose d’ajouter ses propres photos, ses vidéos, ses icônes ou encore sa voix. L’usager peut ensuite choisir parmi différentes options comme des mouvements cinématiques, des bandes sonores et des modèles proposés, dont certains sont payants. Une galerie d’inspiration et un blog sont aussi là pour l’inspirer. Une version gratuite est disponible, mais les options payantes sont accessibles via un abonnement. Animoto: à nouveau, il est possible de créer une vidéo de A à Z ou d’utiliser les contenus proposés. Cette plateforme est accessible à l’essai pour 14 jours. Ensuite, en fonction de l’abonnement choisi, Animoto modifie le pack d’options disponibles : la qualité de l’image, la quantité de templates et de couleurs, l’accès à des milliers de photos et de vidéos Getty Images, l’ajout de son propre logo dans un coin de la vidéo, etc. Animoto explique comment réaliser un bon book trailer sur son blog.



Bien sûr, il existe un large panel de logiciels de montage qui peuvent servir à la réalisation d’un book trailer. Avoir les bons outils est une chose, savoir les utiliser au mieux demande tout de même de la pratique. C’est pourquoi de nombreux internautes partagent leurs conseils et leurs tutoriels en ligne pour réaliser une bande-annonce qualitative.



Il est également possible de faire appel à des sociétés de production spécialisées ou des réalisateurs indépendants.

Nous vous présentions aussi il y a peu de la nouvelle fonctionnalité de Scribd, Snapshots, qui permet aux abonnés de consulter des résumés de livre via de courtes vidéos afin d’en saisir les concepts-clés.

Des book trailers en compétition



Envie d’exercer votre art du storytelling ? Le Booktrailer Film Festival, dont la treizième édition se déroulera en 2020, récompense les meilleures créations de bandes-annonces littéraires. Ce festival se présente comme un lieu de rencontre et de discussion sur la littérature et sur les moyens de la promouvoir à travers le langage cinématographique.



Cette rencontre rassemble des écoles, des bibliothèques, des librairies, des associations et des sites web destinés à promouvoir le cinéma et la littérature. Les élèves peuvent participer individuellement, par groupe ou par classe.



Créé par le lycée A. Calini (Brescia) en 2007, le festival a pris un tournant « européen » en 2016 et 2017 grâce à la participation des écoles partenaires à un projet Erasmus +. Leur objectif est d’élargir la pratique du book trailer en tant qu’outil de promotion de la lecture dans de nouveaux pays.



Internet regorge d’exemples pour vous inspirer :





Alors à vos caméras, vos livres et vos claviers !