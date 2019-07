Que peuvent faire les bibliothèques face à l'illettrisme numérique ?

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La Médiathèque départementale de l'Eure et l'agence Normandie Livre & Lecture organisent une journée d'étude sur l'illettrisme numérique le jeudi 12 septembre 2019, intitulée « Illectronisme : les bibliothèques face à l'illettrisme numérique », à Conches-en-Ouche (Eure).Le programme est le suivant :Accueil caféDiscours d’ouverturePar Pascal Lehongre, Président du Département de l’Eure et Patrick Nicolle, Président de Normandie Livre & LecturePrésentation de la stratégie nationale en matière d’inclusion numériquePar Margot Aptel, chargée de mission à l’Agence du numériqueCas pratique : la lutte contre l’illectronisme dans les Hauts-de-FrancePar Anne Duchemin, Chargée de Mission sur les politiques sociales et de la ville, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), Hauts-de-FrancePrésentation de l’espace numérique mobilePar Olivier Savreux, chargé de projetDéjeunerProjection du documentaire de la Bibliothèque Départementale des Ardennes, “Être avec les autres”Actions d'inclusion numérique menées sur le territoire de Conches-en-OuchePar Armel Bidère, Directrice du Centre social Espace Mailiso, Conches-en-OucheRetours d’expériences : les actions de lutte contre l’illectronisme sur le territoire normandUne table ronde animée par Fabrice Carrière, Directeur de la Médiathèque départementale de l’EureAvec Étienne Deborde, animateur numérique à la Ludo-médiathèque communautaire d’Etrépagny ; Hélène Hoffman, écrivain public numérique à Lisieux (sous réserve) ; Dominique Beuzelin, association La Clé ; Jean-Luc Laurent, animateur bénévole à la bibliothèque de Saint-André de l’Eure.Salle de Spectacle14 rue Jacques VillonConches-en-Ouche