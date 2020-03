Que peuvent les bibliothèques pendant le confinement ?

Les 7 Lieux, médiathèque à Bayeux (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le programme du séminaire en ligne est le suivant :Épisode 1 : La bibliothèque et ses services : à quels besoins spécifiques pouvons-nous répondre aujourd'hui ?Épisode 2 : La bibliothèque et ses espaces : que sommes-nous quand nous n'avons plus de lieux ?Épisode 3 : La bibliothèque et le groupe social : comment rester un service pour tous en ce moment ?Épisode 4 : La bibliothèque sur les réseaux sociaux : quelle audience/autorité/visibilité avons-nous pendant cette crise ?Épisode 5 : La bibliothèque et le numérique : que nous apprend cette crise sur la culture numérique de la bibliothèque /des bibliothécaires ? Qu'est-ce que cette crise ouvre comme portes ? faut-il les ouvrir ou les refermer ?Épisode 6 : La bibliothèque et ses collections : que pouvons-nous transmettre à distance de nos collections ? Faisons-nous de nouvelles collections ?Épisode 7 : La bibliothèque et la médiation : quel renouvellement des formes de médiation dans cette situation ?Épisode 8 : La bibliothèque et les habitants / usagers : Est-ce qu'on observe un renouvellement des échanges et relations, y compris en matière de légitimité des savoirs des habitants ?Épisode 9 : La bibliothèque et son territoire : comment travailler avec les autres acteurs du territoire ? comment travailler aussi avec les autres bibliothèques au niveau national ?Épisode 10 : La bibliothèque et la société : sommes-nous d'utilité publique en temps de crise ?Le lien pour participer au premier rendez-vous, c'est par ici . La discussion collective commence à 14 heures, ce 31 mars, avec une restitution probable des échanges ensuite.