Que se passerait-il en cas de réouverture prématurée des bibliothèques ?

La Bibliothèque Mordecai-Richler, à Montréal

(photo d'illustration, Lëa-Kim Châteauneuf, CC BY-SA 2.0)

Depuis le 11 mai dernier, les établissements de prêt, en France, voient le retour des personnels au sein des locaux, après plusieurs semaines de travail à distance. Mais l'accueil du public reste rare, et pour cause : des aménagements sont nécessaires, tant au niveau de l'organisation physique de la bibliothèque que des horaires d'ouverture et des conditions de circulation dans l'établissement, par exemple.La mise à disposition d'un équipement adéquat, pour assurer la sécurité du public et des agents, fait aussi partie des sujets qui préoccupent les professionnels. Parallèlement, le service au public a repris, sous la forme de systèmes de portage à domicile ou de clic et collecte.Certains se demandent peut-être toutefois pourquoi les bibliothèques ne peuvent accueillir le public, dans la mesure où les supermarchés, les magasins de vêtements et même les librairies le font. La bibliothèque publique de Springville, dans l'Utah, aux États-Unis, a réalisé une simulation de la visite d'un usager, dans un contexte où le virus reste particulièrement actif et où l'aménagement de l'établissement n'aurait pas été réalisé...On peut parier que la situation serait peu ou prou la même de l'autre côté de l'Atlantique. Rendez-vous le 2 juin, donc, dans des conditions plus adaptées à des lectures sereines...