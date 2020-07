Québec : 10 centres d'archives rouvrent, sur rendez-vous

Crédit photo : Charlotte Henard CC BY SA 2.0

Depuis le 20 juillet, 10 centres d’archives BAnQ permettent un retour pour les consultations dans les salles dédiées : il s’agit de Québec, Montréal, Rouyn-Noranda, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay, Sept-Îles, Rimouski et Gaspé, ainsi qu’à BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie et à la Collection nationale située à la Grande Bibliothèque.« Les demandes de recherches sont d’abord évaluées et traitées par téléphone et par courriel. Si votre travail de recherche le requiert, un rendez-vous dans l’un de nos centres pourra vous être donné », indique-t-on cependant. Pas question de se présenter à l’impromptu. Les salles restent closes pour toute personne qui n’aurait pas obtenu un rendez-vous.« BAnQ est l’une des plus importantes institutions québécoises de services publics de la culture. Son existence et nos services sont justifiés par le lien solide que nous entretenons avec les millions de nos concitoyens qui trouvent dans nos offres réponse à leurs besoins de savoir et de culture. Il importe pour chacun que nos portes rouvrent à nouveau. De façon sécuritaire, cette réouverture progressive se poursuit », indique Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.Pour y accéder, un tour par la FAQ fournira les détails sanitaires à respecter. « Des modifications à l’aménagement ont été effectuées dans les différents édifices, dont une signalisation rappelant les mesures de distanciation physique, l’installation de cloisons transparentes aux comptoirs de service ainsi que la pose de distributeurs de gel désinfectant pour les mains », stipule le règlement.Avec, bien entendu, le port du masque ou d’un couvre-visage obligatoire dans tous les édifices BAnQ.