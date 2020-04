Québec : autoriser la “vente à emporter” pour aider les librairies

Librairie Le port de tête à Montréal - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



En cette Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, je propose la réouverture des librairies en mode “pour emporter”, comme d’autres pays le font actuellement. Les lecteurs seront nombreux au cours des prochains mois, on doit promouvoir et faciliter l’accès aux livres ! pic.twitter.com/VUCz2qqO3i — Méganne Perry Mélançon (@MeganneMelancon) April 23, 2020

Députée de Gaspésie, Méganne Perry Melançon, fait le raisonnement suivant : le principe de la vente à emporter n’est pas plus problématique pour une librairie que pour un restaurant. Assez largement déployé en France, ce système a permis à de nombreux libraires de maintenir une activité, même si les résultats économiques restent moindres.Le principe est d’ailleurs simple : garantir les règles sanitaires et de distanciation, pour ne pas favoriser la propagation du Covid-19.La députée insiste : « Comme tous les signaux indiquent que la lecture sera une activité très prisée cet été, il serait fort à propos que les librairies puissent offrir un service de commandes pour emporter, comme le font les restaurants ou les pharmacies. »Et de citer l’exemple français, où le modèle du drive a connu un certain succès. « La formule que nous proposons comporte de nombreux avantages : non seulement les lecteurs auront directement accès aux produits qu’ils convoitent, mais les libraires en profiteront également, notamment en évitant les frais de livraison. Pour un petit commerce indépendant, cela peut changer la donne », poursuit la porte-parole.Les quelque 200 librairies du territoire québécois ne pourront qu’apprécier cette option. Les associations représentatives de la librairie n’ont pas encore réagi à cette annonce. L’opération Lisez Bleu est intervenue ce 10 avril, encourageant à acheter des livres d’auteurs et autrices québécois, pour soutenir l’édition locale en cette période.Et la députée de préciser : « Le milieu des arts et de la culture a besoin qu’on lui envoie un signal clair, et les librairies sont un maillon essentiel de la chaîne. Leur donner de l’oxygène, c’est montrer toute l’importance qu’ont les auteurs et, plus largement, les artistes dans notre vie. »