Québec : des chandails pour les libraires

Pour venir en aide aux librairies indépendantes, le romancier et poète David Goudreault a décidé de confectionner des t-shirts en collaboration avec la boutique en ligne de vêtements ABAKA. Pour chaque pièce vendue, 10 $ seront reversés à la campagne Aide tes libraires qui se terminera le 11 mai prochain.

David Goudreault, crédit : ABAKA

Une adaptation qu'il décrit d'ailleurs comme « un hommage à la littérature québécoise ». « Elle nous tend vers le haut, nous permet de revendiquer et faire résonner nos voix dans l'espace public tout en nous enracinant à notre territoire, notre histoire et nous-même. La littérature est un cri introspectif, qui est entendu lorsque porté et diffusé par des libraires, d'où l'intérêt de leur remettre les profits et de les épauler dans cette crise » a-t-il expliqué à Radio-Canada Et de souligner : « Les librairies indépendantes en prennent plein la gueule en ce moment. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter qu'il y ait des fermetures. Les libraires ont une marge de profit d'à peu près 1 % et en ce moment [ils] n'ont pas l'affluence physique. »Le romancier québécois invite donc chaque lecteur à se procurer leurs ouvrages via une librairie indépendante. Un geste qu'il qualifie de « politique » et qui « peut faire la différence ». « C'est une question de vie ou de mort » assure-t-il.