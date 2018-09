Québec : Interforum officialise sa structure de diffusion

Depuis la création de la structure de diffusion, annoncée en mai dernier, le groupe Inteforum, filiale d’Editis, a choisi de développer son activité au Canada. Dans un communiqué, l’entreprise annonce officiellement la création de cet organisme, en partenariat avec la Socadis.



Interforum, filiale du Groupe Editis, a annoncé le 4 mai 2018 la création au Canada de sa propre structure de diffusion. Elle a par ailleurs confirmé qu’un accord avait été signé avec Socadis, filiale canadienne du Groupe Madrigall, pour la distribution de ses catalogues.



Pour accompagner ces évolutions, Interforum annonce aujourd’hui qu’à compter du 1er avril 2019, les fonds d’Interforum précédemment diffusés et distribués par Dimedia, notamment ceux du groupe La Martinière-Le Seuil, seront désormais distribués par Socadis et diffusés par Interforum Canada.



Dimédia et Interforum se félicitent du partenariat qui les a réunis pendant de longues années et qui a permis le rayonnement de nombreux éditeurs et d’auteurs sur le territoire canadien. Ils mettront tout en œuvre pour que ce transfert s’effectue avec fluidité et ne pénalise d’aucune façon les libraires et les lecteurs.