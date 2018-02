Québec : Jean-Benoît Dumais, nouveau directeur général chez Les libraires

Le président du conseil d’administration de la coopérative des Librairies indépendantes du Québec, monsieur Alexandre Bergeron, a le plaisir d’annoncer la nomination de monsieur Jean-Benoît Dumais au poste de directeur général de la coopérative des Librairies indépendantes du Québec.









Possédant une solide expérience de gestionnaire culturel, Jean-Benoît Dumais est diplômé en droit et titulaire d’un MBA en management. Au cours des dernières années, il a notamment œuvré dans des postes ou mandats clés au Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches (QuébecSpectacles), chez De Marque et au Capitole de Québec.



« Nous sommes très heureux d’avoir la chance d’ajouter un candidat avec le parcours de Jean-Benoît. Ses expériences en marketing et en événements culturels de même que son implication dans différents projets technologiques de l’industrie du livre seront des atouts importants pour la coopérative. C’est avec enthousiasme que nous entamons cette nouvelle étape de la vie de la coopérative », mentionne Alexandre Bergeron, président du conseil d’administration de la coopérative des Librairies indépendantes du Québec.



Rappelons que l’ancien directeur des Librairies indépendantes du Québec, monsieur Dominique Lemieux, a récemment été nommé à titre de directeur de la Maison de la littérature de Québec et du festival Québec en toutes lettres. Nous le remercions pour son immense contribution au développement et au rayonnement de la coopérative ces neuf dernières années.