Québec : la BTLF se dote d'un nouveau directeur général, Patrick Joly

La Banque de Titres de Langue Française, ou BTLF, vient d’annoncer la nomination d’un nouveau directeur général. La structure québécoise, outil interprofessionnel, travaille sur plusieurs niveaux : une base de données bibliographique et un système de recension des ventes sur le territoire.





photo d'illustration - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





À la direction de la BTLF, on trouvera désormais Patrick Joly. Diplômé en finance et économie appliquée de l’École des Hautes Études commerciales de Montréal, il possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des technologies où il a exercé tour à tour les rôles de directeur des finances, de vice-président du service à la clientèle et de directeur général.

« Le comité de sélection a été très impressionné par les qualités de communicateur de M. Joly, ainsi que par sa polyvalence et sa capacité d’adaptation à de nouveaux environnements. Nous lui souhaitons la bienvenue dans le monde du livre, où nous sommes convaincus qu’il fera très rapidement sa marque », indique Simon de Jocas, président du Conseil d’Administration.



Dans le même temps, la BTLF a tenu son assemblée générale annuelle le 8 mai à Montréal en présence d’une vingtaine de délégués représentant les membres corporatifs de la BTLF et ceux des divers groupes qui bénéficient de ses services. Lors du conseil d’administration qui a suivi l’assemblée, le président, monsieur Simon de Jocas, a salué l’arrivée de deux nouveaux membres cooptés, madame Lucie Lachapelle (Coop de l’UQTR) et monsieur Carl-Frédéric De Celles (Septembre éditeur).



Le conseil est composé de onze personnes dont six représentants des membres corporatifs (ALQ, ANEL, ADELF). Il est complété par des représentants du secteur des bibliothèques, des chaînes de librairies ainsi que de la Fédération des coopératives en milieu scolaire du Québec. Deux membres cooptés sont quant à eux désignés par les administrateurs. Les personnes suivantes composent le conseil :



• Simon de Jocas, président, représentant de l’ANEL;

• Charles Cusson, vice-président, représentant de l’ADELF;

• Katherine Fafard, secrétaire-trésorière, représentante de l’ALQ;

• Marine Gurnade, représentante de l’ALQ;

• Benoit Prieur, représentant de l’ADELF;

• Richard Prieur, représentant de l’ANEL;

• Maureen Clapperton, représentante du secteur des bibliothèques;

• André Gagnon, représentant de la Fédération des coopératives en milieu scolaire;

• Lucie Lachapelle, représentante des chaînes de librairies;

• Stéphanie Roberge, membre coopté;

• Carl-Frédéric De Celles, membre coopté.



Les membres tiennent à remercier monsieur Elie Elia, membre coopté au cours des quatre dernières années, qui quitte le conseil.