Québec : la Librairie Réflexion met définitivement la clé sous la porte

Une triste nouvelle pour les employés de la Librairie Réflexion située aux Galeries de Hull, au Québec. La boutique a été obligée de mettre la clé sous la porte de manière définitive le 17 juin 2019. La directrice générale et vice-présidente de la librairie, Lynne Leach, a confirmé la nouvelle sans rentrer dans les détails.



Intérieur de la Librairie Réflexion (via Facebook)

Il y a de cela un an déjà, la Librairie Réflexion avait quitté les Galeries de Hull, un important centre commercial du Québec, où elle accueillait les lecteurs depuis 1994. Comme pour beaucoup de libraires et malgré une diversification de ses produits (livres, papeterie, jeux, magazines...), c'est le prix du loyer qui avait contraint les employés à déménager – auquel s'ajoute une baisse remarquée de l'achalandage.



La superficie du nouvel emplacement au 905, boulevard Saint-Joseph était plus réduite. Les libraires étaient passés d'un lieu de travail de 12.000 pieds carrés (1115 mètres carrés environ) à 10.000 pieds carrés (930 mètres carrés environ). La librairie était dotée d'un espace café avec banquettes et d'un accès WiFi gratuit.



La boutique, qualifiée de « rectangulaire » et « plus facile à gérer » d'après Mme Lynch en 2018, n'a pas su remonter la pente financièrement et a été obligée de fermer définitivement lundi dernier. L'affiche d’un syndic de faillite a été placardée à la porte d’entrée.