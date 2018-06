Québec : “Partout la culture”, le plan quinquennal à 600,9 millions $

La ministre de la Culture, Marie Montpetit et le Premier ministre, Philippe Couillard, ont comme prévu exposé leur budget pour le secteur culturel. Partout la culture, plan d’action pour 2018-2023 se décline en 41 mesures accompagnées par 600,9 millions $ CA. Détail.







Un montant de 100 millions $ CA avait déjà été avancé pour les deux organisations Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et la Société des entreprises culturelles (SODEC). Si le milieu artistique semble satisfait sur l’ensemble demeurent des zones de flou trop nombreuses, notamment sur le statut de l’artiste.

Reste que les intentions sont des plus louables : soutien à la création, exigence de qualité, favoriser la diversité, mais également la diffusion sur le territoire national et international.

Pour la présidente de l’Union des écrivaines et écrivains québécois, la politique culturelle « reflète fidèlement deux années de consultation menées avec les associations représentant les artistes québécois ». Suzanne Aubry souligne cependant qu’une révision de la loi S-32.01 (sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs) devrait être révisée.

En effet, cette dernière « n’offre pas une protection semblable à la loi qui régit les artistes de la scène, du disque et du cinéma, car elle n’impose pas la négociation d’une entente-cadre entre les écrivains et les éditeurs, ce qui laisse les écrivains dans une situation injuste et précaire ».

Il s’agirait donc de baliser les pratiques commerciales, avec l’obligation aux éditeurs « de négocier une entente-cadre » et travailler également à « l’élaboration de mesures de protection sociale pour les écrivaines et les écrivains ».

Pour autant, la crainte de n’assister qu’à de la poudre aux yeux électorale, alors que l’élection générale se tiendra dans quatre mois, n’échappe à personne.

Le député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois (Québec solidaire), n’a pas manqué sa cible : « Il faut prendre la politique culturelle de la ministre Montpetit pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une promesse électorale plutôt que de véritables mesures effectives maintenant. Parce qu’à trois jours de la fin de la session, alors qu’il y a une nouvelle législature qui va commencer à l’automne, personne n’est dupe quant à la stratégie gouvernementale. »

Notre culture est unique, comme notre nation. Elle est un atout pour la sauvegarde et la promotion de notre langue française, de notre patrimoine, de notre histoire et de nos valeurs. #PolCulturelleQc #PartoutLaCulture #PolQc pic.twitter.com/bWqhp9H4S0 — Philippe Couillard (@phcouillard) 12 juin 2018

Pour autant, les annonces budgétaires représentent un important rattrapage en regard de la situation précédente. Les coupes opérées au début du mandat de Philippe Couillard se trouvent désormais revues.

Plus précisément, ce sont donc respectivement 50,2 millions $ pour la SODEC et 65,9 millions $ pour le CALQ qui seront attribués. Les acteurs des industries culturelles attendent désormais de connaître la répartition des crédits, élément crucial. Celle-ci devrait être connue vers la mi-juillet.



On notera une volonté d’engager une approche culturelle élargie et inclusive, notamment avec BAnQ, la structure Bibliothèques et Archives. En effet, deux actions sont prévues – avec une dotation de 181.400 $ autour de la diffusion et mise en valeur de documents patrimoniaux sur la toile.

De même, à l’approche de l’invitation par la Foire du livre de Francfort, un plan sur la diffusion culturelle au Québec, et un travail sur la notoriété à l’international est en projet. Cela passera entre autres par le « renforcement des activités de développement de public pour les institutions muséales, les médias communautaires, les bibliothèques publiques, les salons du livre ou des métiers d’art, notamment ».