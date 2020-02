Québec : Prologue construit un nouveau centre de distribution

Capture d'écran du site de Prologue





Fondée en 1976 par Francine Paquette et Guy Saint-Jean, la société québécoise s'est spécialisée dans la distribution et la diffusion d'ouvrages francophones au Québec et au Canada, et revendique 4700 points de vente pour plus de 200 éditeurs représentés.



Dans un communiqué, Prologue annonce la construction d’un nouveau centre de distribution à Boisbriand, au 3875, rue La Fayette, à trois kilomètres des installations actuelles.



« Doté de systèmes automatisés à la fine pointe de la technologie, ce nouvel établissement sera conçu selon les normes les plus élevées en matière de logistique et d’informatisation des opérations et de gestion de l’entreposage afin d’accroître la disponibilité des produits et de maintenir le meilleur niveau de service qui soit, notamment en ce qui a trait au délai de traitement des commandes », indique le groupe dans un communiqué.