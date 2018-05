Québecor et Hachette Canada unis pour distribuer des livres en français

Québecor, groupe québécois spécialisé dans les médias et les télécommunications, annonce un partenariat avec Hachette Canada pour la distribution des titres en français de la filiale du groupe Hachette Livre. Messageries ADP prendra ainsi en charge la distribution des titres Hachette Canada pour les librairies, et la diffusion et la distribution pour la grande diffusion.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Dans un communiqué, Québecor annonce « une entente majeure avec Hachette Canada » qui entrera en vigueur en janvier 2019. Il s'agira, pour Messageries ADP, filiale de Québecor, d'assumer d'une part « la distribution des livres de Hachette dans le secteur des librairies, et d'autre part, [...] la diffusion et [...] la distribution de leurs titres dans le secteur de la grande diffusion ».

« Nous sommes fiers que Hachette nous ait confié la distribution de son catalogue qui comprend les ouvrages de plus de 60 éditeurs québécois et français. Cela démontre à quel point notre expertise et notre force de frappe sont uniques sur le marché », déclare Lyne Robitaille, vice-présidente principale des secteurs des journaux, des magazines, de la distribution et de l'imprimerie de Québecor.

« Cet éditeur de grande qualité, joint à l'ensemble des partenaires éditeurs déjà présents chez Messageries ADP, vient réitérer notre position de premier diffuseur et distributeur de livres francophones au Canada. L'arrivée de Hachette nous permettra également d'offrir plus de produits et de services à l'ensemble de notre clientèle », ajoute Charles Cusson, directeur général de Messageries ADP.

Québecor présente Messageries ADP comme le premier diffuseur et distributeur de livres francophones au Canada, avec 200 clients éditeurs qui voient leurs livres apportés aux librairies, grandes chaînes de vente au détail, écoles et bibliothèques.

L'annonce de Messageries ADP et Hachette Canada survient quelques jours après la création d'une structure de diffusion au Canada par Interforum, filiale d'Editis, concurrent de Hachette Livre.