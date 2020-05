Quel avenir à l'industrie ? “Le capitalisme n’anticipe rien, il détruit, tout, jusqu’à lui-même”

Free photos CC 0



L’immédiateté espérée d’une reprise du secteur (quand rien d’humain en nous ne saurait désirer que cela recommence en ces termes) ;

les questions relatives au déplacement des personnes en temps d’urgence sanitaire déclarée ;

les réponses politiques qui vont y être apportées, et imposées, par des pouvoirs (politiques, industriels, financiers) de plus en plus ouvertement violents, liberticides et assassins ;

les conséquences que ces réponses auront pour tous, y compris les préparateurs de commande, transporteurs, coursiers du livre ;

tout ceci reste très loin d’être envisagé raisonnablement, c’est-à-dire à la hauteur du bouleversement en cours.

Ce texte, Éditer (modestement) dans la tourmente, est diffusé gracieusement – défense de le modifier cependant ! Il « brasse des questions relatives à l’édition et à la chaîne du livre, contextualisée, mais pas exclusivement », nous indiquent ses auteurs. Mais le panorama, lucide, juste, importe moins que le mordant du propos.Après tout, en période de crise, on a moins de pudeur et de réserve : la parole devient plus franche. Ce texte le démontre. D’abord, parce que la maison se défie de « l’aumône faustienne des pouvoirs publics ». Et qu’après une vingtaine de pages de ce manifeste, hautement politique, hautement humain, on se rend compte qu’il existe bien deux éditions.Celle, industrialisée, capable de dire des libraires qu’ils sont le maillon faible – celui-là même que dans une célèbre émission d’abrutissement télévisuel, on excluait ipso facto ? – et une autre, qui a gardé un lien avec les réalités. Lisez plutôt :Déclaration d’intention ? Non point : les éditions Adverse portent sans orgueil un nom qui évoque la prise de position. Et le document n’en manque pas. « Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous pouvons donc, sans grand risque de nous y tromper, prévoir que le nouveau jeu va être exactement le même que d’habitude, mais vécu par chaque « citoyen » de manière encore plus intense, douloureuse et aliénante », écrivent-ils.Et imaginer que l’activité reprendra selon des modalités connues, vraisemblablement exacerbées, « celles d’un capitalisme terminal, laisse pour le moins perplexe ».Tout cela, parce que les différents secteurs repartiront dans une compétition de plus belle, cherchant à reconquérir les parts manquantes. « Ici, en lorgnant sur ce qu’il restera de finance des ménages, là en se voyant gratifié d’aides aussi astronomiques que sélectives, de plans de sauvetage nécessairement inefficaces à moyen terme. »Éditer (modestement) dans la tourmente, a plusieurs mérites : le premier est celui de la finesse, qui voit la ruine accélérée d’une société « amorcée par le “surgissement” d’un virus en bordure de l’espace-temps capitaliste ».L’autre, est de remettre selon l’expression consacrée, l’église au centre du village. Et de démasquer l’imposture marchande sous le vernis de l’urgence culturelle revendiquée. Les distributeurs et les éditeurs redoutent un déstockage massif des librairies, qui aboutirait à un surendettement désastreux.Et les nouveautés pourraient ne pas si bien se vendre… « Alors, on ne sait pas. Le capitalisme n’anticipe rien, il détruit, tout, jusqu’à lui-même. »Enfin, et s’il ne fallait qu’une raison pour en prendre connaissance, elle tient en ce que l’on qualifierait (à tort) de discours de borgne ces propos. Et fort de ce qu’au royaume des aveugles, le borgne est roi, bla-bla-bla. Or, c’est un regard propre, sans filtre ni louvoiement qui est ici porté, sur rien de moins que le devenir de l’industrie du livre. Le tout sans misérabilisme. Joli.Rien que cela mériterait un peu de temps de cerveau.