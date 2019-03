Quel avenir pour le papier recyclé ?

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le papier recyclé ne tombe pas du ciel ! À force d’exiger que toute l’édition en France soit sur papier recyclé et en même temps vouloir réduire à marche forcée les usages du papier, de la presse à l’imprimé publicitaire, le marché français du papier recyclé se dirige vers une thrombose. Sans parler des difficultés des usines françaises de papier recyclé.L’urgence est pourtant à la pérennité et la performance de l’éco-circularité du papier, ressource naturelle, recyclable, favorisant la décarbonation de l’économie.Encore faut-il veiller à l’efficacité économique de la collecte et le recyclage du papier usager de qualité, tout en assurant des débouchés viables au papier vierge et pas seulement pour la nécessaire intégration dans le papier recyclé.Pour en débattre, Culture Papier invite tous les acteurs de l’économie circulaire du papier — de la forêt jusqu’à la corbeille — pour leur éclairage sur l’avenir du papier recyclé en France.Avec la présence d’Huguette Tiegna, Députée du Lot, Présidente du groupe d’étude « Économie verte et Économie circulaire ».Inscription obligatoire avant le 2 avril 2019à l’adresse suivante : communication@culture-papier.org