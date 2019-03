Quel est le meilleur roman de tous les temps ?

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Ne pas négliger des livres moins mis en avant

« À l'OCLC, nous pensons que l'impact d'un roman peut être mesuré au nombre de bibliothèques qui en possèdent un exemplaire dans leur fonds », indique l'organisation pour introduire son classement « The Library 100 ». En utilisant WorldCat, le catalogue commun mis en place par l'OCLC, il a été possible d'extraire le nombre d'établissements proposant chaque titre, en prenant en compte les variations d'éditions ou de titre.Sur un site interactif plutôt accueillant , il est possible de retrouver le top 100 et même de poursuivre pour découvrir les 500 romans incontournables de l'histoire de la littérature...Voici le top 10 du classement :1. Don Quichotte, Miguel de Cervantes2. Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll3. Les aventures d'Huckleberry Finn, Mark Twain4. Les aventures de Tom Sawyer, Mark Twain5. L'île au trésor, Robert Louis Stevenson6. Orgueil et Préjugés, Jane Austen7. Les Hauts de Hurlevent, Emily Brontë8. Jane Eyre, Charlotte Brontë9. Moby Dick, Herman Melville10. La lettre écarlate, Nathaniel HawthorneOn note la forte présence de la littérature anglophone, même si c'est un auteur espagnol qui domine la liste. Les auteurs de la liste de l'OCLC note que certains textes sont favorisés par la possibilité d'un proposer des éditions destinées à la jeunesse, typiquement le cas des 5 premiers romans de la liste.Pour le reste, on peut souligner que les établissements anglophones constituent une large part des utilisateurs de l'OCLC, dont WorldCat rassemble les catalogues de 18.000 bibliothèques du monde entier. On y trouve ainsi des informations sur 2,7 milliards d'exemplaires de quelque 447 millions de titres...« Bien sûr, cette liste met en avant des classiques », note Skip Prichard, président et PDG de l'OCLC, « Les bibliothécaires en sont conscients et sont plus que jamais engagés pour réfléchir de manière critique leurs collections. Ils recherchent et mettent en avant des points de vue négligés, minoritaires ou marginalisés », souligne-t-il. Autrement dit, une bibliothèque qui ne serait dotée que de ces 100 titres ne serait pas complète pour autant.Le premier ouvrage d'un auteur français apparait en 23e position : il s'agit de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, suivi par Les Trois Mousquetaires, d'Alexandre Dumas, à la 26e place, puis des Misérables, de Victor Hugo, en 31e position.L'auteur le plus représenté est Charles Dickens, avec quatre titres dans la liste, suivi par Jane Austen et Mark Twain, qui en comptent quatre chacun.