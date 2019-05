Quel est le sens de la vie ? Réponse (peut-être) dans La Grande Librairie

Présenté par François Busnel chaque mercredi à 20 h 50 en direct, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire. Cette demaine, le plateau sera complet, pour célébrer la dernière session de rencontres.









Pour la dernière émission de la saison, François Busnel reçoit un plateau des plus écléctiques. Trinh Xuan Thuan (Vertige du cosmos, Flammarion), Alain Damasio (Les Furtifs, La volte), William Blanc (Super-héros, Une histoire politique, Libertalia), Bertrand Vergely (Notre vie à un sens, Albin Michel)



Et ce sera également l'occasion de partager les gros coups de cœur de l’année : Joseph Ponthus (À la ligne, Éditions La Table ronde), Franck Bouysse (Né d’aucune femme, Manufacture de livre), Jesmyn Ward (Le Chant des revenants, Belfond), Lydie Salvayre (Marcher jusqu’au soir, Stock) et Chloé Delaume (Mes bien chères sœurs, Seuil), qui était l'invitée de l'émission fin mars.









Et pour la dernière de la saison, c'est Marc Lavoine qui annonce que l'onn se retrouvera dès septembre, pour une nouvelle saison. Sympa !