Quel vocabulaire pour la ville intelligente de demain ?

Photographie : William Murphy, CC BY-SA 2.0

Organe interministériel, la Commission d'enrichissement de la langue française veille à la défense de la langue française et à son utilisation dans certains contextes où l'anglais semblerait la seule solution possible. Dans les domaines techniques et des technologies de pointe, l'anglais domine, la plupart du temps, et la commission s'attache donc à proposer des alternatives en français.Dans une liste publiée au Journal officiel, qui porte sur l'aménagement, l'habitat ou encore la mobilité, la Commission d'enrichissement de la langue française s'intéresse notamment aux smart cities, qu'elle propose de désigner par l'expression « villes intelligentes », ou son synonyme, « villes interactives », pour désigner des villes dans lesquelles « les acteurs publics et privés s'appuient sur les technologies de l'information et de la communication et sur l'échange de données pour favoriser la circulation de l'information et pour améliorer la gestion de la ville, ainsi que la qualité de vie des habitants et leur participation à la vie collective ».D'autres termes sont évoqués, comme le smart lightning, lui aussi associé à la ville interactive, le slow steaming, pour la « navigation ralentie », qui doit être préférée à l'éconavigation.Les termes sont recensés dans le tableau ci-dessous.