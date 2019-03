Quelle association de bibliothécaires aura les droits du livre d'Erik Orsenna ?

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Publier un rapport remis au président de la République, il fallait oser. Les éditions Stock, qui avaient déjà financé une partie du tour de France des bibliothèques d'Erik Orsenna — l'écrivain en avait profité pour réaliser des séances de dédicaces —, ont fait du Voyage au pays des bibliothèques d'Orsenna et Corbin un livre, vendu pour 14 €.S'appeler Erik Orsenna aide à obtenir des créneaux de promotion dans les médias, et c'est ainsi dans l'émission La Grande Librairie, ce mercredi 13 mars, que l'auteur a été convié. Détail amusant, dès le début de l'entretien , François Busnel, présentateur, évoque avec son invité la question du don de ses droits d'auteur à une association de bibliothécaires.En effet, la parution de Voyage au pays des bibliothéques a été accompagné par une promesse de don, à « une association de bibliothécaires ». Impossible de savoir laquelle : interrogées, les éditions Stock nous indiquent que la question « est en cours de discussion », ce qu'Erik Orsenna a aussi répondu à François Busnel, qui l'interrogeait. Un mois après la parution du livre, le débat semble endiablé...En tout cas, il faut comprendre que les 14 € du prix du livre n'iront pas intégralement à l'association en question : le don correspondra « à l’intégralité de l’échelle des droits des auteurs », Erik Orsenna et Noël Corbin, donc. Ce principe de don des droits d'auteur a été établi dès la signature du contrat de publication, à l'automne 2018, selon la maison d'édition Stock.Détail amusant, la maison d'édition Stock, qui nous avait précisé dans un précédent article avoir payé une partie du tour de France des bibliothèques d'Erik Orsenna par l'intermédiaire de la tournée promotionnelle de son précédent livre, sur La Fontaine, nous accuse à présent de colporter des « faussetés ».