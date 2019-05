Quelle stratégie culturelle pour la France, en ce XXIe siècle de numérique ?

contre-culture Hara-Kiri - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Dans une époque du tout numérique, de l’hybridité de la culture (culture pop) et de la montée en puissance des acteurs privés et de la société civile, les codes de l’influence sont renouvelés, remettant en question la pertinence et l’efficacité des vecteurs traditionnels de l’action culturelle extérieure.

De la stratégie culturelle française au XXIe siècle, presque un poème. Ce texte, découlant de la thèse soutenue en mars 2018 à l’université Paris 2 Panthéon — Assas, passe donc en revue cette approche, considérant qu’il s’agit là d’une « composante essentielle de la stratégie globale de puissance d’un État ».La France, puissance culturelle historique, voit une concurrence émerger sur la scène internationale. Pour conserver son statut, elle défend la diversité culturelle tout en s’appuyant sur sa diplomatie culturelle.Une démarche complémentaire de celle d’exception culturelle, en conservant les acteurs traditionnels de l’influence.Entre le tout numérique et l’immédiateté qu’il entraîne, la société française est profondément interrogée, dans ses contradictions, traversant ce début de siècle — et cherchant dans le siècle passé de quoi éclairer cette démarche.L’ouvrage intègre également 7 entretiens avec des acteurs majeurs du milieu culturel, notamment Xavier Darcos, ancien ministre et François Croquette, Conseiller culturel de l’Ambassade de France en Grande-Bretagne.[à paraître 22/05] Pierre-William Fregonese – De la stratégie culturelle française au XXIe siècle – Classiques Garnier – 9782406091431 – 39 €