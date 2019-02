Quelles formations pour la musique, en bibliothèque ?

Au menu, pour s’affuter les oreilles, avant de passer au programme complet, voici quelques amuse-bouches.• Conférence introductive : , "Tiers lieux, communs culturels : les nouvelles énonciations de la découverte musicale" par David Christoffel, Docteur en musicologie de l’EHESS, poète, compositeur et créateur radiophonique.• 3 tables rondes : “Nouvelles compétences, nouvelles formations, quels besoins ? Quelle demande sur un territoire ?”, “Quelle place pour la musique dans la formation des bibliothécaires ? Quelles filières ? Quelle évolution de l’offre ?” "Former les usagers : comment et avec qui ?"• 8 ateliers participatifs : La médiation des ressources numériques - Les états généreux de la formation. Quelles sont vos attentes, vos questions ? - Sortir de son domaine de compétence ? - Médiathèques et enseignements artistiques : relations, complémentarités, et collaborations - Du concert en live au rayon hip-hop : faire de l’événement une collection ! - Disco-Maker : la fabrication numérique au service de la découverte de la musique - Regarder les autres écouter, raconter la musique telle que les autres l’écoutent - Mettre à jour les PCDM4 (Principes de classement des documents musicaux)• des temps d'échanges et de retours d'expérience entre collègues avec les poster sessions,• un buffet musical à la bibliothèque Lyon Part-Dieu,• des visites : Auditorium de Lyon, la Bibliothèque du 3e Lacassagne – Marguerite Yourcenar , la Médiathèque Nadia Boulanger du CNSMD de LyonL’ensemble de la programmation est à retrouver ici . Pour suivre sur les réseaux, on passera par le hashtag #rnbm2019.Les deux journées sont organisées par l’ACIM, en partenariat avec l’ENSSIB, la Bibliothèque municipale de Lyon, l’AIBM Groupe français, avec la participation de l’agence Auvergne Rhône-Alpes – Livre et lecture, du groupe ABF Rhône-Alpes, VDL (Vidéothécaires, Discothécaires de la région Lyonnaise), Amply, le portail de la scène lyonnaise, la Médiathèque Nadia Boulanger, CNSMD de Lyon, la délégation Rhône-Alpes Lyon du CNFPT, Médiat Rhône-Alpes Lyon, Grand Bureau, le réseau de musiques actuelles en Auvergne-Rhône-Alpes, Apému (Association des Professeurs d’Éducation Musicale), avec le soutien du ministère de la Culture (Direction générale des médias et des industries culturelles. Service du Livre et de la Lecture. Département des bibliothèques).