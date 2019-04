Quelles sont les habitudes de lecture de la Génération Y ?

(photo d'illustration : StockSnap - Pixabay License) (photo d'illustration : StockSnap - Pixabay License)

Une forte attache au format traditionnel

Le numérique privilégié pour l'actualité et l'influence

Le 23 mars 2019, une infographie avait fait son apparition sur le site The Expert Editor, intitulée « Les habitudes de lecture surprenantes des Millenials ». Visiblement, au grand étonnement des membres de la génération X du site, leurs successeurs savent encore lire et tenir un bouquin.Plus étonnant encore, les Millenials dévoreraient en moyenne cinq livres par an, soit plus qu'un Américain plus vieux, qui en lit en moyenne quatre. Cerise sur le gâteau, même en évoluant dans un monde peuplé d'engins numériques, la Génération Y est celle qui fait le plus vivre les librairies. En effet, parmi les 80 % de lecteurs (âgés entre 18 et 35 ans) de la Génération Y, 72 % des interrogés ont privilégié les livres imprimés contre 32 % qui se sont essayés au livre numérique, en 2016.« Bien que les ventes de livres dans les magasins traditionnels aient diminué depuis des années, la tendance générale du secteur est positive. L'industrie mondiale de l'édition représentait environ 111 milliards $ en 2018 et a connu une croissance d'environ 1 % par an au cours des cinq dernières années », ont précisé les équipes de The Expert Editor sur leur site.On peut également remarquer un attrait plus important chez les Millenials pour les bibliothèques. 54 % des interrogés (18-35 ans) ont avoué être allé au moins une fois à la bibliothèque durant l'année 2016, contre 45 % pour la Génération X et 43 % pour les Baby-Boomers.Néanmoins, les personnes nées entre 1980 et 1999 ont fortement besoin de la technologie pour se tenir informées de l'actualité et se faire un avis sur un livre qu'ils s'apprêtent à acheter.En effet, 94 % d'entre eux seraient en possession d'un téléphone portable et l'utiliseraient quotidiennement pour lire les informations. Quant à l'achat de leurs ouvrages, 60 % des Millenials se disent influencés par les YouTubers en faisant la promotion, quand 1/3 avouent consulter un blog avant de se rendre en librairie.Si vous désirez consulter l'intégralité de l'enquête, rendez-vous ici