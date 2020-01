Quelques conseils de livres à offrir à vos proches

La période des fêtes se termine, et beaucoup n'ont eu ni le temps, ni les moyens de régaler tout le monde. Bien sûr, il n'est jamais trop tard pour offrir un cadeau en retard. Pour ce faire, nous vous proposons quelques idées littéraires qui devraient ravir vos proches.









À qui s'adresse le livre à offrir ?



Il est évident que vous devez adapter le type de livre ou la thématique en fonction de la personne à laquelle il s'adresse. Dans un premier, il convient donc de faire le point sur les goûts de chacun, leur âge ou encore leurs passions. Ce premier tour d'horizon pourra vous aider pour la suite de vos recherches.



Partager votre passion commune dans un livre



Vous êtes un grand fan d'une équipe de foot ? Vous avez joué tous les deux dans la même équipe et vous partagez une passion pour ce sport ? Dans ce cas, ne vous embêtez plus à chercher, orientez-vous vers un livre autobiographique de footballeur. L'exemple de l'autobiographie du bad boy du foot anglais pourrait convenir à merveille.



Titré Sweet and tender hooligan, l'ouvrage existe en version brochée, accessible pour moins de 12 euros. Vous pourrez ainsi commenter ensemble les dérives actuelles du foot et pronostiquer sur les résultats des prochains matchs, comme le feraient de vrais bookmakers et autres experts en pronostics comme SportyTrader.



Partager votre plaisir d'avoir lu un livre

Si vous venez de terminer le second roman de Margaret Atwood sur la Servante écarlate et que votre proche ne connait ni le livre, ni le film, ni la série, il pourrait être judicieux de lui offrir son premier ouvrage. Vous pourrez ainsi partager l'histoire de la mise en place du régime de Gilead imaginé par Margaret Atwood, qui est apparu à cause de la chute de la fécondité.



Le premier roman, La servante écarlate, date des années 1985 et avait été adapté au cinéma en 1990, mais il s'est fait davantage connaître grâce à l'adaptation plus récente de 2017 avec la série à succès The Handmaid's Tale : La Servante écarlate. Le livre retraçant l'histoire de Defred existe sous différentes publications et à divers tarifs.



Se faire conseiller par un professionnel libraire



Si, malgré tout, l'inspiration ne vient pas et que vous n'arrivez pas à trouver un livre pour vos proches, vous devriez vous rendre en librairie afin de vous faire conseiller directement par une personne qui connait très bien les livres. Le libraire saura vous orienter dans le choix d'un ouvrage en fonction des informations et critères que vous lui apporterez. Ainsi vous ne pourrez pas vous tromper dans le choix de votre livre à offrir.