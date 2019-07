Quelques détails sur “Encre sympathique”, prochain roman de Patrick Modiano

Encre sympathique, c’est tout ce que l’on en sait, sera dans les librairies le 3 octobre, préparant plutôt les ventes de Noël que celles, frénétiques ou non, comme en 2018, de la rentrée littéraire. Référence à cette manière d’écrire avec une encre qui n’apparaît qu’à condition de chauffer le papier — l’urine ou le citron sont très utilisés pour ce faire — le titre du roman laisse envisager plusieurs possibilités et interprétations.On trouve cependant un bref résumé sur plusieurs sites de vente en ligne, qui ne manque pas de rendre l’ouvrage plus mystérieux encore :« Trente ans après son passage dans l'agence Hutte, Jean Eyben réouvre le dossier qu'il avait gardé sur la disparition jamais élucidée de Noëlle Lefebvre. Il contient peu de choses. Son adresse 13, rue Vaugelas dans le 15e arrondissement, celle du Dancing de la Marine et celle des magasins Lancel, place de l'Opéra, où elle travaillait.Quelques noms : Gérard Mourade, comédien, Roger Behaviour, Brainos, Sancho, Mollichi... Et un carnet. Des indices qui convergent vers un château en Sologne, Annecy, et puis plus rien. Plus rien, car, un jour, Noëlle Lefebvre a passé la frontière pour une autre vie. »Si l’on saisit mieux la portée du titre — entre affaires cold cases et encre capricieuse et discrète — c’est une forme de polar qui se dessine. Mais connaissant l’homme, difficile de croire qu’il s’arrête à un genre littéraire aussi facilement.[à paraître 3/10] Patrick Modiano – Encre sympathique – Gallimard – 9782072753800 – 19 €