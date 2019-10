Quelques révélations sur un demi-siècle d'humoristes

J'aurais voulu être un artiste... pixabay licence







Son père eut beau lui dire qu’on ne le reverrait plus, lui pressentit que ce petit bonhomme en salopette, qui semble ne pas pouvoir aligner 3 mots, allait tout changer. Auteur, metteur en scène, comédien et producteur, René-Marc Guedj est alors devenu LE découvreur de talents de la scène humoristique française depuis 50 ans.Créateur du fameux Trempoint du Point-Virgule, qu’il dirigea pendant dix ans, il anime aujourd’hui la scène ouverte Kandidator : qui ne juge pas, ne sélectionne pas, n’élimine pas avec des buzzers et ne note pas non plus. Il est le fondateur de l’École de l’Humour et des Arts Scéniques, EHAS.Récemment guéri d’un cancer, il éprouve aujourd’hui le besoin de témoigner, lui qui a vécu au centre ce que l’on peut qualifier aujourd’hui d’âge d’or des humoristes.« Un demi-siècle dans le milieu de l’Humour, à côtoyer des comiques, à en former, à en lancer. Certains sont aujourd’hui des vedettes (j’explique pourquoi), d’autres s’apprêtent à le devenir (je raconte comment) », explique l'auteur.Le résultat est impressionnant, encyclopédique même : 400 pages sur plus de 350 humoristes. De plus le livre est en réalité augmentée avec 300 liens vers des vidéos. Résolument contre Copycomic, René-Marc Guedj ne ménage pas pour autant les humoristes, il fait de nombreuses révélations et son livre va certainement froisser quelques ego.« Ce livre est un témoignage unique et rare sur la scène humoristique française. C’est même un ouvrage de référence sur l’humour en France depuis 50 ans, aussi bien sur l’évolution de son contenu que sur les principaux humoristes. Il permet de découvrir l’envers du décor et révèle la personnalité de nos humoristes préférés », indique l'éditeur.René-Marc Guedj – Révélations sur 50 ans d’humour – LEN – 9782411000633 – 19,90 €