Quels rapports entretiennent les écrivains et la publicité ?

En 1927, à l’occasion de la création du « Prix Beaumarchais de Littérature publicitaire », une grande enquête « Littérature, commerce et industrie » a été publiée dans les colonnes du quotidien Paris-Soir, à laquelle ont participé de nombreux écrivains tels que Colette, Cendrars, Giraudoux et pleins d’autres, ainsi que des industriels, commerçants et publicitaires de grandes firmes.Le programme de recherche LITTéPUB, financé par l’Agence Nationale de la Recherche, a permis de mettre en lumière de nombreuses contributions d’écrivains à la publicité. Colette, Paul Valéry faisaient l’éloge du Perrier, Claudel rédigea une plaquette pour les bijoux Cartier, Jean Cocteau posait dans Paris Match pour les téléviseurs Ribet-Desjardins, Frédéric Dard vantait le camembert Président dans un spot télévisé.En 2019, en collaboration avec l’ARPP, LITTéPUB réédite en l’actualisant cette enquête « Littérature, commerce et industrie » afin de mesurer l’évolution des mentalités sur ce sujet.Cette nouvelle enquête est ouverte, tout autant aux écrivains, romanciers, journalistes, qu’aux professionnels, annonceurs, agences, régies publicitaires sur la plateforme de consultation jusqu’au 30 avril 2019.



Les résultats seront dévoilés à l’occasion du congrès international « Lis tes pubs. Biens littéraires et culture marchande (XIXe-XXe siècles) », qui se tiendra à l’Académie royale de Belgique du 11 au 14 juin 2019, sous la direction de Myriam Boucharenc (Université Paris-Nanterre) — membre du Conseil de l’Ethique Publicitaire —, Laurence Guellec (Université Paris-Descartes/USPC/THALIM) et David Martens (Université KU-Leuven).