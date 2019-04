Quels sont les livres les plus censurés de l'année 2018 ?

Chaque année, le Bureau de l’ALA — American Library Association —chargé de la liberté d'expression publie une liste des 10 livres les plus bannis aux USA afin d’informer le public sur la censure dans les bibliothèques et les écoles. Dans la liste de l’année 2018 qui vient d’être publiée, ce ne sont pas 10 mais 11 ouvrages qui sont considérés comme ayant reçu le plus de plaintes de la part du public.

L’American Library Association a récemment publié son rapport annuel des livres les plus censurés aux États-Unis en 2018. La liste des 10 ouvrages s’élève cette année à 11. Ces livres sont ceux qui ont reçu le plus de plaintes de la part du public, le plus souvent en raison de leur contenu jugé non approprié pour les enfants.Ce roman raconte l’histoire de George un petit garçon qui a la certitude d’être une fille. Il a été banni parce qu’il décrivait l’anatomie masculine, mais aussi parce qu’il parlait des personnages transgenres, jugée alors comme « créant de la confusion chez les enfants » et les « encourageant à modifier leur corps en utilisant des hormones ». George a été publié en France dans une traduction de Jean-François Kerline par l'école des loisirs.Ce livre pour enfant raconte une journée fictive dans la vie de Marlon Bundo, le vrai lapin domestique du vice-président des États-Unis, Mike Pence. Sauf que voilà, le petit lapin tombe amoureux non pas d’une lapine, mais d’un autre lapin, Wesley. La satire politique et le contenu LGBTQIA + ont été fortement critiqués.Cette série de livres pour enfant a été bannie pour son « humour perturbateur » et pour l’inclusion d’un couple homosexuel. La série a été publiée en France sous le titre Les aventures du capitaine Slip, traduit par Michael Sadler chez Le Petit Musc.Paru en France chez Nathan sous la traduction de Nathalie Bru , ce roman young adult a été censuré aux États-Unis notamment parce qu’il a été jugé « anti-flic » mais aussi « blasphématoire ». Il a aussi été très critiqué parce qu'il évoque l’usage de drogue et des références sexuelles.Ce roman graphique raconte l’histoire de Callie, une collégienne et amatrice de théâtre qui travaille dans la compagnie de son école. Il a été censuré pour l’inclusion de personnages LGBTQIA +. Il a récemment fait l'objet d'une censure dans des écoles catholiques canadiennes Traduit par Nathalie Peronny en France chez Albin Michel Jeunesse, ce livre a fait l’objet d’une adaptation sur Netflix. Et si la série fait sensation, le livre a été vivement critiqué parce qu’il « encourageait le suicide chez les adolescents ».Cette bande dessinée relate l’histoire de Rose, treize ans, qui fait l’expérience de ses premiers amours et de ses premiers désirs. Il a été censuré pour « blasphème » et « inclusion de références sexuelles ». Le titre est paru en France chez Rue de Sèvres sous le titre de Cet été-là dans une traduction de Fanny Soubiran.Cette série de livres d’images pour enfants a été censurée parce qu’elle présentait « des stéréotypes de la culture mexicaine ».Traduit sous le titre Le premier qui pleure a perdu par Valérie Le Plouhinec chez Albin Michel, ce roman raconte les péripéties poignantes et drôles de Junior, un jeune Indien Spokane, né dans une Réserve. Il a été banni au États-Unis pour « références sexuelles », « profanations » et « violence ».Ce livre est une célébration de la communauté LGBTQIA+, il regorge de faits historiques et culturels, mais aussi d’une note aux parents qui explique comment aborder toutes les sexualités. Il a été censuré et a même fait l'objet d'autodafés.Ce roman jeunesse raconte l’histoire de Harry et Craig, deux jeunes adolescents de 17 ans qui s’apprêtent à prendre part à un marathon de 32 heures de bisous visant à établir un nouveau record Guinness World. L’ouvrage a également été brûlé au cours d'autodafés.