Quentin Bataillon et Delphine Aboulker entrent au cabinet du ministre

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Assistant parlementaire au sein du Parlement européen entre 2013 et 2018, Quentin Bataillon est aujourd'hui conseiller municipal délégué de la ville de Feurs, dans la Loire. Étiqueté Les Républicains, Bataillon s'est aussi beaucoup engagé au sein du mouvement « Agir, la droite constructive ».Delphine Aboulker, pour sa part, est architecte, docteure en sociologie de l’art, entrepreneure et peintre : elle a notamment créé le prix d’architecture Archinovo, soutenu par le ministère de la Culture.« J’ai par ailleurs collaboré avec le Ministère de la Culture pendant plus de 15 ans, en tant que conseil dans le cadre de la Stratégie Nationale de l'Architecture et les Journées du patrimoine du 21e siècle, chercheuse à l'Institut National d'Histoire de l'Art, au Comité d'Histoire du Ministère de la Culture et à l'Institut Français d'Architecture, et enseignante-conférencière en école d'architecture », indique encore la conseillère en charge du patrimoine et de l'architecture sur son profil LinkedIn.Sans doute de quoi redorer le blason du ministère de la Culture en matière d'architecture et de patrimoine, quelque peu terni après les frasques de Françoise Nyssen aux sièges d'Actes Sud, à Paris et à Arles ...