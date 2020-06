Quentin Bataillon quitte le ministère de la Culture, Christophe Hardy entre au CNL

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Assistant parlementaire au sein du Parlement européen entre 2013 et 2018, Quentin Bataillon est également conseiller municipal délégué de la ville de Feurs, dans la Loire. Étiqueté Les Républicains, il faisait notamment partie du mouvement « Agir, la droite constructive ».Il est mis fin à ses fonctions au ministère ce 8 juin, sans remplacement annoncé dans l'arrêté.Par ailleurs, le JO du 10 juin annonce très logiquement la nomination au conseil d'administration du Centre national du livre de Christophe Hardy, auteur et président de la Société des gens de lettres, au titre des représentants des professions et des activités littéraires. Il remplace ainsi Mathieu Simonet, son prédécesseur à la tête de la SGDL.Le conseil d'administration du Centre National du Livre, présidé par Vincent Monadé, président de l'établissement, rassemble deux membres du parlement, huit représentants de l'État, la présidente de la BnF, un représentant du Fill, un représentant du personnel et neuf représentants des professions et des activités littéraires.Le conseil d'administration du Centre National du Livre intervient bien sûr dans la définition des politiques de l'établissement, sous tutelle du ministère de la Culture.