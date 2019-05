Qui a inspiré le personnage de Peter Pan ? 

Statue remprésentant Peter Pan.

Image parSteve Bidmead de Pixabay

En effet, Il est vraisemblable que Barrie a été marqué par plusieurs évènements traumatisants de son enfance. Notamment la mort accidentelle de son frère David à l’âge de 13 ans - un enfant qui n’aura donc malheureusement jamais grandi, à l’instar de Peter Pan. Ce deuil marquera très fortement la famille.Mais c’est au contact de la famille Llewelyn Davies que le célèbre personnage prend forme. Quand Barrie rencontre George and Jack Llewelyn Davies, les deux garçons ont alors cinq et quatre ans, et l’auteur écossais prend l’habitude de leur raconter des histoires, ce qui n'est pas sans rappeler la genèse d'Alice au pays des merveilles de Carroll... Peter Pan apparaît officiellement en 1902 ; le roman Peter and Wendy sort quant à lui en 1911. Entre temps, la famille Llewelyn Davies s’était agrandie avec les naissances de Michael et Nico. Et Peter Pan est un peu une synthèse des cinq garçons, même si Micheal fut visiblement la source d’inspiration principale. Barrie ne se remit d'ailleurs jamais tout à fait de la mort du jeune homme, en 1921, alors qu’il étudiait à Oxford.La relation entre la famille Llewelyn Davies et le père de Peter Pan a fait l’objet d’un long-métrage en 2004, Neverland. C’est Johnny Depp qui avait endossé les habits de l’auteur.A noter qu'il n’est pas toujours aussi facile d’identifier l’origine d’une oeuvre. Pour retrouver les racines de Jack et le Haricot Magique, des chercheurs britanniques ont dû remonter fort loin, jusqu’à un conte dans une langue proto-indo-européenne, écrit il y a 5000 ans via The Vintage News