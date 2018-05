Qui n'entend pas venir la croissance du livre audio – au moins aux USA ?

Avec la communication de leurs résultats financiers du premier trimestre, les grands groupes éditoriaux américains attestent d’une excellente santé. Le premier trimestre de chacun va bien, avec des compteurs dans le vert pour tous.



Les données que vient de compiler Publishers Weekly le montrent assurément : les performances de HarperCollins, Houghton Mifflin Harcourt ou encore Hachette book group et Simon & Schuster sont très encourageantes pour le premier trimestre (exercice clos le 31 mars).

Chez HarperCollins, on enregistre ainsi 6,4 % de hausse des ventes et 16,2 % de bénéfice de plus sur la même période. Pour Lagardère, au niveau global, l’augmentation n’était que de 0,4 % mais pour la filiale américaine, on parle d’une progression de 5,4 %.

Même son de cloche chez HMH, qui en dépit d’une perte d’exploitation en légère hausse, est parvenu à se tirer d’affaire avec des ventes colossales de The Handmaid’s Tale ou encore 1984 en ebook, aux très fortes marges.

Chez Simon & Schuster, les ventes diminuent un peu pour le T1, mais les bénéfices restent : 1 million $, avec, notamment, une croissance colossale des livres audio, en hausse de 43 %. Sur l’année 2017, S & S a grossi son catalogue de 15 %, et devrait faire 10 % de titres en plus cette année. De quoi pallier les légères baisses de vente d’ebooks et pbooks.

Quant à Penguin Random House, seule une petite mise à jour trimestrielle indique que les best-sellers se portent très, très, très bien.

C’est donc une fois de plus le chiffre d’affaires du format audiolivre qui tire les résultats de chacun. Chez HarperCollins, les versions numériques ont fait 25 % des revenus numériques totaux de la période. Or, le numérique pèse pour 22 % désormais, et a connu une hausse de 5 % sur les trois premiers mois de 2018.

En règle générale, les revenus des éditeurs pour l’année 2017 étaient au beau fixe, avec notamment une croissance pour la cinquième année consécutive du livre audio : + 29 % en regard de 2016...