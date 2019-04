Quialu.ca, plateforme qui réunit lecteurs et libraires autour de leurs lectures

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Parler de ses lectures, que l'on soit libraire ou lecteur









À l’occasion du salon international du livre de Québec, Les Libraires ont donc dévoilé leur outil, complétant ainsi un écosystème articulé autour de la librairie en ligne et d’une revue dédiée au monde du livre. Autour de Quialu.ca, ce sont 115 établissements qui se retrouvent — et bien que parmi les références, le réseau évoque Goodreads ou Babelio, leur défaut reste évident : la découvrabilité des œuvres québécoises relève encore du mystère.« Nous formions déjà une communauté. Nous vous savions fidèles à la revue Les libraires et sensibles à l’achat local sur leslibraires.ca. Et parce que nous voulions vous donner la parole, nous avons aménagé un espace pour que chacun d’entre vous puisse engager la discussion autour des livres », note le regroupement de libraires.L’idée sera donc de regrouper une expertise professionnelle, en même temps que d’offrir une vitrine de vente supplémentaire pour les titres québécois, mais pas que.Après une journée de lancement, plus de 300 discussions ont démarré autour d’autant de livres : on donne son avis, on commente, on discute, et bien entendu, on peut s’inscrire pour bénéficier de fonctionnalités permettant d’être plus investi. Au croisement des professionnels et du grand public, Quialu.ca entend proposer aux libraires un espace d’expression pour toucher les lecteurs, tandis que ces derniers pourront partager leurs avis, comme de vrais critiques.« En développant sa propre vision d’une telle communauté et d’une telle plateforme, le réseau des Librairies indépendantes du Québec s’affranchit des règles du jeu généralement établies par les géants du Web et des changements abrupts d’algorithmes », indique Les Libraires dans un communiqué.« Il souhaite également engager le lecteur de manière durable envers un écosystème de vente locale et ainsi, mieux soutenir la chaîne du livre au Canada. »À ce titre, tous les livres peuvent être achetés, chez des libraires indépendants, évidemment.