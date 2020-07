Quidditch et chasse aux horcruxes : un festival Harry Potter, en France

Des fans de l’univers de J.K.Rowling ont décidé de mettre sur pied une convention autour de l’univers d’Harry Potter. Le « Lumos Maxima Festival » de son petit nom aura lieu les 19 et 20 septembre prochain, à Châteauneuf-de-Gadagne, près d’Avignon (Vaucluse, France).







Après avoir fait le constat qu’il n’y avait aucune convention Harry Potter dans la région, une équipe de moldus, fans de l’univers de J.K.Rowling a décidé de se regrouper en association. L’objectif était ambitieux : mettre enfin sur pied un festival dédié à la magie.



Il fallait tout mener à la baguette et c’est désormais chose faite. Présidée par Thomas Bruguier, l’association a annoncé la première édition du « Lumos Maxima Festival ». Cette dernière se tiendra sur deux jours, du 19 au 20 septembre, dans l’immense Parc de l’Arbousière à Châteauneuf-de-Gadagne.



Un espace de près de 30.000 m2 qui accueillera de nombreuses activités. « Il y aura des initiations de quidditch, un escape game, des conteurs, des cracheurs de feu, le magicien Fabien Solaz mais aussi la comédienne Solange Boulanger, voix française de Dolores Ombrage, qui viendra raconter son expérience au cœur de la saga » explique Audrey Seignour, vice-présidente de l’association Lumos Maxima (via



Sans oublier un quizz du combat des maisons, une chasse aux Horcruses ainsi qu’un grand bal des Lumossiens. La soirée dansante aura lieu le samedi soir et sera organisée à l’image du bal des Trois Sorciers, que l’on découvre dans Harry Potter et la Coupe de feu.



L’occasion de troquer sa cape d’invisibilité pour « vos plus beaux costumes » ou « vos plus belles robes de bal, celles que vous n’avez jamais osé porter » peut-on lire sur la page de l’évènement.



Pour l’occasion, un teaser a été réalisé par The Originowl Video :



Après avoir fait le constat qu’il n’y avait aucune convention Harry Potter dans la région, une équipe de moldus, fans de l’univers de J.K.Rowling a décidé de se regrouper en association. L’objectif était ambitieux : mettre enfin sur pied un festival dédié à la magie.Il fallait tout mener à la baguette et c’est désormais chose faite. Présidée par Thomas Bruguier, l’association a annoncé la première édition du « Lumos Maxima Festival ». Cette dernière se tiendra sur deux jours, du 19 au 20 septembre, dans l’immense Parc de l’Arbousière à Châteauneuf-de-Gadagne.Un espace de près de 30.000 m2 qui accueillera de nombreuses activités. « Il y aura des initiations de quidditch, un escape game, des conteurs, des cracheurs de feu, le magicien Fabien Solaz mais aussi la comédienne Solange Boulanger, voix française de Dolores Ombrage, qui viendra raconter son expérience au cœur de la saga » explique Audrey Seignour, vice-présidente de l’association Lumos Maxima (via La Provence ).Sans oublier un quizz du combat des maisons, une chasse aux Horcruses ainsi qu’un grand bal des Lumossiens. La soirée dansante aura lieu le samedi soir et sera organisée à l’image du bal des Trois Sorciers, que l’on découvre dans Harry Potter et la Coupe de feu.L’occasion de troquer sa cape d’invisibilité pour « vos plus beaux costumes » ou « vos plus belles robes de bal, celles que vous n’avez jamais osé porter » peut-on lire sur la page de l’évènement.Pour l’occasion, un teaser a été réalisé par The Originowl Video :

Araignée géante, détraqueurs, forêt interdite...

La programmation du weekend devrait prochainement être dévoilée. Pour le moment, l’heure est aux préparatifs. 50 bénévoles se sont mobilisés pour fabriquer des éléments de décor, sous la direction de Xavier et Céline Lesiourd, coorganisateurs du festival et gérants d’une entreprise de décoration CréArtif.



« Dans une salle de Cavaillon, on se retrouve certains week-ends pour construire par exemple une araignée géante ou des détraqueurs de 2,20 m de haut. L’idée, c’est qu’il y ait plusieurs ambiances dans le parc », expliquent des membres de l’association.



HARRY POTTER : Étudier la magie à Poudlard ?

Un rêve, devenu réalité



L’idée de reproduire une forêt interdite aurait même été abordée. « Ce qu’on aime dans cet univers, c’est que tout est fantaisiste. On peut s’évader, ça met des étoiles dans les yeux et après cela, on essaie de voir la magie dans notre monde réel » reprend à son tour Audrey Seignour.



Pour réserver vos billets, c’est à cette adresse. Les tarifs d’entrée sont entre 5 et 10 € selon les options choisies. « On ne veut pas ruiner les fans » justifie la vice-présidente de l’association. « Idem pour les photos et dédicaces, on ne les fera pas payer comme cela se pratique très souvent dans les conventions. »



Plusieurs informations sur l’organisation du festival sont également à retrouver sur la page Facebook de l’évènement.





Photographie : pixabay license