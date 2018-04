Quinzaine de la librairie : les lycéens dans les lieux de culture franciliens

La Région Île-de-France s’applique à faire vivre sa politique culturelle autour du livre et de la lecture, notamment avec des Prix littéraires et encore récemment, des conférences d’écrivains dans les lycées de la région, les « Leçons de littérature ». L’autre événement à destination des lycéens, la Quinzaine de la librairie, se déroulera du 14 au 25 mai 2018. Une cinquantaine de classes sont attendues dans les lieux de culture franciliens.



L’idée ? « Donner au jeune public le goût de lire et leur faire découvrir un métier important dans la chaîne du livre : celui de libraire. » Pendant deux heures, les élèves échangent avec le libraire qui les accueille et leur présente son espace, son métier et son parcours, avant de rencontrer un auteur, qui leur parle de son travail, de sa façon d’appréhender l’écriture, de son rapport à la lecture ou encore de ses sources d’inspirations. À la fin de la rencontre, les lycéens se verront offrir, par la Région, un chèque-lire d’une valeur de 18 €.

La Quinzaine de la librairie s’inscrit dans la mise en place, par la présidente de la Région, Valérie Pécresse, ainsi que par Agnès Evren, Vice-présidente chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création, d’un ensemble d’aides pour soutenir la création, la reprise, le déménagement ou la rénovation de la librairie. De surcroît, la Région entend soutenir la constitution ou le renforcement du fonds, point clé du dynamisme d’une librairie.

« La Région Île-de-France ne compte pas moins de 500 librairies indépendantes réparties sur l’ensemble de son territoire. Elles représentent un véritable maillage, un vecteur de culture, d’animations et d’échanges, un lien socioculturel qu’il est important de soutenir. » Selon un communiqué de la Région, en 2016 et en 2017, 48 librairies ont bénéficié de 60 aides de la Région.

Selon Céline Arrault et Christine Pignot — propos rapportés par la Région —, libraires au Pain de 4 livres à Yerres (91) et participantes à la Quinzaine de la librairie cette année, « Pour nous, le rôle des institutions publiques est primordial dans l’aide à la filière du livre. Cela permet entre autres de renforcer nos rayons : nous avons par exemple pu développer notre fonds d’essais littéraires. Nous travaillons aussi dans le cadre de marchés publics pour fournir les bibliothèques ou les collectivités. »