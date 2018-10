Quinze jours, quinze citations à partager pour aiguiser l’esprit critique

C’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison! 12923 citations pour aiguiser l’esprit critique paraîtra en librairie le 18 octobre prochain. À l’occasion de la sortie de cette anthologie de Jean-Pierre Boyer, les Éditions Écosociété et ActuaLitté s’associent pour offrir, pendant quinze jours, une citation à partager dans votre librairie et sur vos médias sociaux.









Loin des lieux communs et du prêt-à-penser idéologique, cette anthologie rassemble 12.923 citations, aphorismes et proverbes à teneur philosophique, sociopolitique, humoristique et poétique, selon une cartographie sémantique originale. En voici des amuse-bouche :



Une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand il pleut (George Bernard Shaw)

Sur la balance de la mondialisation, une tête d’enfant du tiers-monde pèse moins lourd qu’un hamburger (Fatou Diome)

Un raciste est quelqu’un qui se trompe de colère. (Joseph Gabel)

On apprend aux hommes à s’excuser de leurs faiblesses. Aux femmes, de leurs forces (Angela Davis)

Le Parlement lui-même n’existerait pas dans sa forme actuelle si le peuple n’avait pas défié les lois (Arthur Scargill)

Si je ne peux pas danser, je ne veux pas de votre révolution (Emma Goldman).



Alors, c'est quoi cette anthologie ?



Donnant la parole à quelque 3 500 auteur.e.s qui se sont exprimé.e.s depuis quatre millénaires et sur les six continents, cet ouvrage vous fera vivre un voyage à travers le temps et les cultures qui ont façonné l’histoire de l’humanité, depuis l’invention de l’écriture jusqu’à l’ère des téléphones « intelligents ».

Argent, baiser, bêtise, colère, capitalisme, fin du monde, folie, gouvernement, guerre, préjugé, révolution et xénophobie sont quelques-unes des 708 entrées de cette anthologie hors du commun. De Bouddha à Beauvoir, en passant par Platon, Thoreau, Marx, Arendt, Senghor, Mandela, Bersianik, Giroud, Kristeva, Weil, Leclerc, Vian ou Miron, ces citations ont été expressément choisies pour stimuler l’imagination, la créativité, la réflexion et l’esprit critique.



Car comme le disait Coluche avec mordant, « C’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison ! »





