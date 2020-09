Quitter diffusion/distribution, et contrôler à nouveau sa maison et ses livres

Les premiers pas dans le grand bain

Euclide n'est plus d'accord

“Je peux très bien me passer de toi...”

L'indépendance retrouvée

Précédemment, c’est au CEDIF qu’Evalou avait confié le soin de faire découvrir ses livres aux libraires, et Pollen en assurait alors le déplacement – les deux têtes de l’hydre, diffusion et distribution. Pour une maison indépendante, cette démarche implique un saut industriel : on passe d’une production avec un rayonnement modeste, à une capacité nationale – voire francophone. Une démarche qui s’inscrit dans une volonté d’évolution de sa structure, du point de vue commercial. Et qui n’a rien d’obligatoire à la création par ailleurs.Evalou vit le jour en 2018, et David Ribet aura passé son année 2017 à la recherche de structures permettant d’assurer diffusion et distribution. « Car on nous avait dit, à maintes reprises, qu'il nous fallait impérativement passer par ce biais pour exister », note David Ribet.À la création, trouver de pareils partenaires équivaut à chercher une banque quand on envisage un prêt pour l’ouverture de sa librairie : les refus sont nombreux. Avec le CEDIF, Evalou disposait des conseils de Benoit Vaillant et Cyril Vachon, ainsi que de 10 représentants qui « sillonn[eraient] la France avec nos albums sous les bras, dépeignant avec amour nos petits livres, prenant des commandes à la pelle... Ah ! comme la vie d'éditeur était simple » !Pourtant, passés 24 mois, l’éditeur doute : les livres sont absents des enseignes et librairies où il se rend, et les libraires ne semblent pas même avoir été informés de l’existence de la maison. Quand certains affirment ne pas avoir plus d’une ou deux visites du CEDIF par an – voire ne pas savoir qu’il existe. L’éditeur décide de mener l’enquête, et tente de se rapprocher d’autres maisons qui annoncent leur départ du CEDIF : « Et là, unanimement, les avis furent sévères, rédhibitoires. Les éditeurs quittant notre diffuseur le faisaient la rage au ventre, le cœur plein d'amertume », résume-t-il.Aux mêmes causes, les mêmes conséquences : placements insuffisants, illogiques, sans pertinence, ou contreproductifs lui sont remontés. D’autres confirment que les résultats fluctuaient au gré des années, parfois bonnes, parfois pas du tout. S’ensuivent alors les finances : pour certains titres, Evalou accusait le coup de 75 % de retour : pour chaque livre que renvoyait un libraire, il fallait en vendre trois, entrainant « des dettes faramineuses. Mathématiquement nous étions sous l’eau ».Pas faute, pourtant, d’avoir bénéficié dans la presse d’un bel accueil, télévision, radio, auprès des influenceurs. ActuaLitté s’était enthousiasmé pour l’imprononçable Zébéléhyène touchante et drôle . Sauf que les chiffres, eux, ne se préoccupent pas de l’enthousiasme, avec une terrible conclusion : « Soit on arrêtait de passer par eux, soit on devait prendre un crédit pour payer les commissions des uns et des autres. Ne pas gagner d'argent pour éditer des livres, soit. Prendre un crédit pour éponger des dettes, pas question. »Et avec le temps, d’autres incohérences apparaissent, comme un nombre d’exemplaires détériorés avoisinant 10 % du tirage – et qui après quelques investigations, finit par revenir à 4 %. « Un vrai sentiment de ne rien contrôler, d'être dans le flou en permanence. Lorsque nous demandions l'état des stocks précis, ne serait-ce que pour payer nos auteurs, on nous répondait que les livres étaient "à l'extérieur", chez les libraires, et qu'il fallait faire les comptes "à la louche"... », déplore David Ribet.La décision de rompre le contrat fut collégiale, et ce dernier fut alors dénoncé avant la date des trois ans. « Aujourd'hui, nous avons rapatrié notre stock de livres chez nous, dans le garage, la salle de bain et la véranda », plaisante (à peine) l’éditeur. Mais ces contraintes impliquent une prise de conscience : « Nous avons aussi compris que les tout petits éditeurs pouvaient tout à fait se passer d'un diffuseur, surtout s'il est très moyennement bon, et gérer la diffusion seuls. De même pour la prise des commandes et l'envoi des colis. »Et s’il faut repartir dans une approche pédagogique avec les libraires, sur les taux de remises – plutôt 30 que 40 % – ou encore sur les retours qui ne sont plus acceptés, « paradoxalement, ils prennent des commandes malgré tout. Même les grandes enseignes, que l'on imaginait dicter leurs lois et leurs conditions, acceptent notre système sans broncher ».La transition toute fraîche vers l’autodiffusion et l’autodistribution apporte une plus grande maîtrise des flux. Le nombre de livres en stock, où les retrouver en librairie – et plus encore, connaître enfin les libraires, plus personnellement. « Nous avons le contrôle de nos flux et de nos quantités. Nous sommes 100 % indépendants. Bien sûr nous vendrons moins (quoique ?), mais nous vendrons mieux. » Et comme les projets ne manquent pas, comme avec les aventures du Captain Paul , menées avec Sea Shepherd, la maison semble ne s’en porter que mieux.« Aujourd'hui nous avons le sentiment d'enfin maîtriser les choses dans leur intégralité sans passer par la case déception. Car c'est bien de cela dont il s'agit : un sentiment de déception, de gâchis », conclut David Ribet. D’autant plus pesant que « humainement, les gens avec qui nous avons travaillé, au CEDIF et chez Pollen, sont adorables ».